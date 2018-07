Sevilla en Manchester United strikken elk een nieuwe doelman

Topclubs Sevilla en Manchester United hebben zich beiden verzekerd van de diensten van een nieuwe doelman. Sevilla contracteerde de Tsjechische doelman Tomas Vaclik (FC Basel) voor drie seizoenen, Manchester United plukte de 35-jarige Lee Grant weg bij het gedegradeerde Stoke City.

De 29-jarige Vaclik, een twintigvoudig Tsjechisch international, stond de voorbije vier seizoenen 169 keer onder de lat bij FC Basel. Voordien verdedigde hij in eigen land ook al de kleuren van Viktoria Zizkov (2010-2012) en Sparta Praag (2012-2014). Op zijn palmares staan drie Zwitserse titels en één beker. Het voorbije seizoen bereikte hij met Basel verrassend de achtste finales van de Champions League. Bij Sevilla, het voorbije seizoen tegenvallend zevende in Spanje, zal hij in doel de concurrentie aangaan met Sergio Rico.

Manchester United liet Lee Grant voor twee seizoenen tekenen op Old Trafford. De ervaren Engelsman verdedigde tijdens zijn carrière al de kleuren van Derby County, Burnley, Oldham Atletic, Sheffield Wednsesday en Stoke City. Bij de Potters kwam hij de voorbije twee seizoenen tot 35 officiële optredens, maar kon hij de degradatie niet vermijden. Grant lijkt bij Manchester United enkel aangetrokken om de bank te verwarmen. Met de Spanjaard David De Gea beschikken de Mancunians al over één van de beste doelmannen ter wereld.