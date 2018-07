De liefde overwint alles. Dat hopen de Belgisch-Braziliaanse koppels in ons land toch, nu ze lijnrecht tegenover elkaar staan tijdens de kwartfinale op het WK in Rusland. Maar tot het zover is, beseffen ze maar al te goed dat ze het bed delen met de vijand. Vrijdag zullen ze er alles aan doen om hun eigen team naar de overwinning te schreeuwen. “Het zal wellicht een emotionele wedstrijd worden, maar we gaan er niet om vechten.”