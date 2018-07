OEFENMATCHEN. Club Brugge speelt gelijk tegen Steaua Boekarest, Hubert stopt strafschop

De oefenpartij van Club Brugge tegen het Roemeense Steaua Boekarest op oefenstage in het Nederlandse Garderen is woensdag geëindigd op een 1-1 gelijkspel.

Nog geen Letica bij Club tegen Steaua Boekarest. Die debuteert pas in de oefenmatch tegen Maccabi Tel Aviv. Horvath keepte de eerste zeventig minuten, Hubert de laatste twintig. Daarin liet de Waal zich wel opmerken door een strafschop te stoppen.

Club had ’s ochtends nog pittig getraind en dat was er tegen de Roemeense vicekampioen aan te zien. Blauw-zwart kwam na een stevige kopbal van Denswil op hoekschop van Vormer nog snel op voorsprong. Maar nadien kregen we een evenwichtige eerste helft zonder veel doelgevaar. Na de rust nam Steaua de match in handen en stelde het via een afstandsschot ook gelijk. Pas toen Leko na een uur zowat zijn hele elftal wisselde, kwam er weer wat frisheid in het Brugse spel. Wesley miste nog de beste kans, maar uiteindelijk was het gelijkspel billijk. Van de nieuwelingen toonde Schrijvers, naast Vossen voorin, zich erg bedrijvig. Op het middenveld speelde Rits voor het duo Vormer-Baiye (belofte) en bezette Groeneveld de linkerflank. Twintig minuten voor tijd debuteerde de nieuwe aanwinst Peres nog op de linksachter. (fbu)

Club Brugge: Horvath (70’ Hubert), Decarli, Mechele (46’ Cools), Denswil (60’ Peres), Tomecak, Baiye (60’ Vanlerberghe), Vormer (60’ Vanaken), Groeneveld (60’ Diatta), Rits (60’ Refaelov), Schrijvers (60’ Dennis) en Vossen (60’ Wesley).

STVV boekte in het Nederlandse Doorwerth zijn vierde overwinning in de voorbereiding. Dankzij doelpunten van aanvallers Yohan Boli (10.) en Wolke Janssens (69.) werd de Schotse eersteklasser Ross County met 2-0 opzij gezet. Beide ploegen knalden ook nog eens op het doelkader. De Kanaries oefen vrijdag tegen 1B-club OH Leuven.

Eersteklassers Cercle Brugge en Lokeren kwamen in hun onderlinge duel in Damme niet tot scoren. Guévin Tormin was er het dichtst bij voor de Vereniging, maar vond de paal op zijn weg naar het doel. De promovendus neemt het zaterdag op tegen Waasland-Beveren. Lokeren oefent dan tegen Zulte Waregem.

Ook bij het oefenduel van KV Oostende tegen een Zeeuwse selectie bleef de beginstand op het scorebord. In Philippine kreeg de kustploeg de beste kansen, maar verzuimde het die af te werken. Een volley van Kevin Vandendriessche strandde op de lat. Vrijdag oefenen de troepen van Gert Verheyen tegen de Nederlandse amateurclub Bruse Boys.