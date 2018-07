Brandweer smeekt om vrijwilligers: “Van levensbelang”

De brandweer is dringend op zoek naar vrijwilligers, maar nieuwe mensen vinden is een nijpend probleem. Het parlement stemt vandaag over een wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), dat het probleem moet verhelpen. Een van de voorstellen: de werkgevers ervan overtuigen dat ze hun personeel makkelijker vrij geven om te gaan blussen.

“Vrijwilligers zijn voor onze zone letterlijk van levensbelang”, zegt zonecommandant Jan Jorissen van Noord-Limburg, een van de zones die dringend vrijwilligers zoeken. Liefst 19 van de 32 vacatures raken daar niet ingevuld. “Het lukt voorlopig nog, maar het werkt een stuk minder comfortabel.” Jorissen hoopt dat een nieuwe campagne rond de opendeurdag in het najaar nieuwe kandidaten aanlevert.

In België is 65 procent van de brandweerlui vrijwilliger. Maar voldoende nieuwe vrijwilligers vinden blijkt een probleem. In mei nog wees een telling van de Civiele Veiligheid uit dat alle 34 Belgische brandweerzones dit jaar samen 415 vrijwilligers willen aanwerven.

“De moeilijkheden zijn er gekomen na de brandweerhervorming in 2015”, zegt Geert Ollevier van de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB). “Alle lokale brandweerkorpsen zijn toen opgegaan in grotere zones. Het bleek voor de grotere, logge zones plots veel moeilijker om kort op de bal te spelen, om mensen aan te trekken én vooral: om ze te houden.”

Jorissen ziet nog een oorzaak: de veel zwaarder geworden opleiding. “Kandidaten moeten bijvoorbeeld eerst bij de provincie een geschiktheidsattest halen, en dan pas bij een lokale zone solliciteren. Dat omdraaien, zou de job veel toegankelijker maken.”

Overleg met de werkgever

Een nieuwe wet moet soelaas brengen vooral door te zorgen dat elke brandweerzone een ‘bureau van vrijwilligers’ zal oprichten. Behalve een burgemeester en een brandweercommandant zitten daar vooral andere vrijwilligers in.

“Zij moeten helpen om nieuwe vrijwilligers aan te trekken”, zegt Ollevier. “En vooral moeten ze de nieuwe kandidaten helpen om te slagen bij de proeven en een geschiktheidsattest te behalen. Nu sneuvelt 40 procent bij die testen. Het bureau moet ook overleg organiseren tussen de brandweer en de werkgevers van de nieuwe vrijwilligers, zodat die de vrijwilligers de nodige tijd geven om opleidingen te volgen, of om uit te rukken bij brand.”

INFO

Meer info op www.ikwordbrandweer.be