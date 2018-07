Coucke onderhandelt over nieuwe naam Vanden Stockstadion

Speelt Anderlecht straks in de Lotto Arena en niet meer in het Constant Vanden Stockstadion? Marc Coucke wil dat een sponsor zijn naam aan het stadion verleent en de Nationale Loterij komt in aanmerking. Al was/is ook gokbedrijf Betfirst een kandidaat.

Eind mei schreef deze krant al dat Coucke dacht aan een naamsverandering voor het Vanden Stockstadion. De voorzitter minimaliseerde dat toen, maar nu wordt toch onderhandeld met potentiële stadionsponsors.

Onder meer gokbedrijf Betfirst passeerde de revue, maar nu zit RSCA aan tafel met de Nationale Loterij. Die zijn al partner bij de Rode Duivels, Club Brugge en Standard, maar in Luik zouden ze de sponsoring stopzetten. In ruil komt er een samenwerking met Charleroi en misschien ook met Anderlecht. Hoe dat in Brussel concreet moet worden ingevuld, wordt nog bekeken. BNP Paribas blijft shirtsponsor, maar de Nationale Loterij kan visibiliteit krijgen door haar naam aan het stadion te koppelen. Al is er nog geen deal. Het sponsorgeld dat Anderlecht eist in ruil ligt voorlopig erg hoog – te hoog? – en ook een contract tussen paars-wit en een ander gokbedrijf Betway lijkt in de weg te zitten. Er moet nog gepraat worden.

“Ik kan daar geen commentaar op geven”, stelde Caroline Vangoidsenhove, woordvoerster van de Nationale Loterij. “Pas als er belangrijke info is, zullen we dat melden.”

Zo’n naamsverandering ligt gevoelig. Anderlecht voetbalt sinds 1983 in het Vanden Stockstadion en de fans zijn nostalgisch. Maar tegelijkertijd kan het een breuk met het oude regime symboliseren en geld opleveren in afwachting van een nieuw stadion. Dat zal er niet staan voor 2023.

Verbouwen

Momenteel laat Coucke het Anderlecht-stadion ook verbouwen. Onder meer restaurant Saint-Guidon in tribune 2 werd al gesloten. Als RSCA op 5 augustus voor het eerst thuis speelt, zal het stadion onherkenbaar zijn. Een nieuwe naam zou het compleet maken.