Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Meunier zal zijn voet niet terugtrekken. Doorrollen en kronkelen doet Neymar sowieso”

We gaan terug naar maart 1977. België moet in de WK-voorronde tegen Nederland spelen. Bij Nederland loopt Robbie Rensenbrink. Zijn rechtstreekse tegenstander is normaal gesproken Gille Van Binst. Rensenbrink en Van Binst zijn ploegmaats bij Anderlecht en Van Binst zegt, direct zoals hij vandaag nog altijd is: “Ik ga niet op mijn eigen portemonnee trappen.” Zijn portemonnee is Rensenbrink, in die dagen de uitblinker en derhalve puntenpakker/premiebezorger bij Anderlecht. Guy Thys toont zogezegd begrip. De toenmalige bondscoach laat Van Binst naast de ploeg, maar hij zal nooit meer Rode Duivel zijn.