Van je ploegmaats moet je het hebben: “Courtois is niet de beste doelman op het WK”, verrast Willian

Van je ploegmaats moet je het hebben. Wij vroegen gisteren aan Willian of hij Thibaut Courtois voorlopig de beste doelman op het WK vindt. De Braziliaanse doelman Allison Becker heeft immers nog geen enkele moeilijke redding moeten doen, in tegenstelling tot Courtois.

LEES OOK: Braziliaan Willian looft Eden Hazard: “Hij blijft mijn vriend”

“Thibaut is een heel goeie doelman en we zullen iets moeten bedenken om hem te kloppen”, zegt Willian. “Hij is enorm groot en als hij in doel staat, schiet er niet zoveel ruimte over. Maar of hij de beste doelman is? Nee, Allison en Ederson zijn immers ook top. Er zijn nog andere uitstekende keepers op dit WK buiten Thibaut.”

Brazilië trainde gisteren zonder Paulinho. De Barça-middenvelder ondervond nog te veel last aan de rug en beperkte zich tot werk in de fitness en rondjes lopen. Zijn aantreden morgen zou niet in gevaar zijn. Alle andere spelers die de voorbije dagen onzeker waren, trainden wel mee. Of tenminste in de eerste vijftien minuten, die voor de pers toegankelijk waren.

Marcelo is hersteld van zijn rugblessure, hij verwijst Filipe Luis opnieuw naar de bank. Ook Douglas Costa is opnieuw beschikbaar, maar de verwachting is dat hij op de bank blijft tegen België. Willian speelde een overtuigende wedstrijd tegen Mexico en behoudt allicht het vertrouwen van bondscoach Tite.