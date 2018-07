Waarom bij Brazilië ook vrouw en kinderen mee op hotel gaan: “Anders zitten ze binnen kortste keren op café”

Pure chaos. Dat lijkt – op het eerste gezicht – een training van Brazilië tijdens het WK. Op twee dagen voor de clash tegen België zagen we Neymar een balletje trappen met zijn zevenjarige zoon Davi Lucca en zaten de vrouw en dochters van Willian naast ons op de eerste rij in de persconferentie.

Sochi, in het zuiden van Rusland. In de winter kun je hier skiën, in de zomer zonnebaden aan de Zwarte Zee. Twee teams kozen ervoor hier hun tenten op te slaan. Polen, intussen weer naar huis vertrokken ...