CLUBNIEUWS. Boeckx maakt indruk bij Anderlecht, Kortrijk annuleert oefenmatch... bij gebrek aan spelers

Bij Anderlecht lijkt doelman Boeckx niet van plan om zich klein te laten krijgen door een herniablessure. Normaal zou Kortrijk Cercle aanstaande zaterdag partij geven in Lichtervelde, maar de Kerels zien nu van de match af… bij gebrek aan spelers. Uw clubnieuws van de dag.

Het was opvallend op de teambuilding van Anderlecht: hoe scherp doelman Frank Boeckx staat. Boeckx is dus niet van plan om zich klein te laten krijgen door een herniablessure.

Naast de WK-gangers Dendoncker, Kara, Teo en Thelin ontbrak maar één speler en dat was Emanuel Sowah. De Ghanees verloor onverwacht zijn vader en vertoeft bij zijn familie. (jug)

Kortrijk oefent niet tegen Cercle

Coach Glen De Boeck begon met een beperkte kern aan de voorbereiding en wilde daarom de eerste oefenmatchen tegen Bissegem en Mandel United liever niet spelen, maar kon door de leiding overtuigd worden. De Boeck haalt nu zijn gram en stelde zijn veto voor zaterdag.

De Bruggelingen wilden graag spelen en zochten een alternatief. Dat vonden ze in Waasland-Beveren. Het team van coach Yannick Ferrera was te vinden voor een oefenpot in Melsele nu zaterdag, terwijl Kortrijk de stage dus niet afsluit met een wedstrijd. In het Hollandse Mierlo bereiden de Kerels zich voor op het nieuwe seizoen. Testers Camara en Touali trainen nog steeds mee.

*** Anderlecht verkoopt Stéphane Badji voor 700.000 euro aan het Turkse Bursaspor, maar mogelijk wordt de Senegalese middenvelder nog doorgesluisd naar Al Shabab.

*** Gent en Slavia Praag bereikten geen akkoord over de transferprijs van Peter Olayinka. De Nigeriaan traint da ook weer mee.

*** Racing Genk verhuurt doelman Gaëtan Coucke aan Lommel.

***Jonathan Benteke verlengt zijn contract bij vierdeklasser Oldham.

*** Charleroi wil verdediger Damien Dussaut van STVV. Nog bij Sint-Truiden kan verdediger Jorge Texeira naar Engelse Burton Albion.

***Henri Diricx (90) is overleden, hij speelde tussen 1943 en 1961 bij Union, werd 58 keer opgeroepen voor de Rode Duivels en scoorde in 29 matchen met de nationale ploeg 1 keer.

*** Mohamed Camara, de verdediger die op weg leek naar RC Genk kiest voor YB Bern

*** Volgens Mexicaanse bronnen lonken Genua en Napoli naar Standard-doelman Ochoa.

*** Rechtsback Laurens Paulussen – KV Mechelen – is vrij en kan naar Lommel, dat hem graag wil binnenhalen.