Teheran ontbiedt Belgische ambassadeur na arrestatie van Iraanse diplomaat

Het Belgisch-Iraanse koppel zou afgelopen zaterdag in het Groot-Hertogdom Luxemburg een ontmoeting hebben gehad met deze Assodollah A. (47), een Iraanse diplomaat van de ambassade in Wenen. Foto: rr

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft woensdag de Belgische en Franse ambassadeurs en de Duitse zaakgelastigde op het matje geroepen in verband met de arrestatie van een Iraanse diplomaat in Duitsland. Dat meldt onder andere de Engelstalige Iraanse nieuwszender Press TV onder aanhaling van de woordvoerder van het ministerie, Bahram Ghassemi.

De 46-jarige Assadollah A. is in Wenen gestationeerd en werd op vraag van Frankrijk aangehouden. Dat gebeurde in het kader van het onderzoek naar de verijdelde bomaanslag in Frankrijk door een Belgisch koppel. Speurders vermoeden dat de Iraanse diplomaat een contactpersoon zou zijn geweest van het koppel.

De Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, had volgens Ghassemi een ontmoeting met de Franse en de Duitse gezanten om te protesteren tegen de arrestatie van de Iraniër. Hij zou hebben benadrukt dat de Iraanse diplomaat, in overeenstemming met de Conventie van Wenen die de diplomatieke immuniteit regelt, “onverwijld en onvoorwaardelijk” moet worden vrijgelaten. Volgens Teheran heeft de man niets te maken met de verijdelde aanslag. Ook de Belgische ambassadeur zou door het ministerie zijn ontboden. België vraagt om de overlevering aan ons land van de Iraanse diplomaat en dat stuit op fel protest van Teheran.

In de wagen van het koppel werd springstof gevonden Foto: Isopix

Zaterdag opgepakt

De Belgische dertigers Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N. werden zaterdag opgepakt in Sint-Pieters-Woluwe. De twee zouden een bomaanslag hebben willen plegen op een conferentie van een Iraanse oppositiepartij met 25.000 aanwezigen vorige zaterdag ten noorden van Parijs. Ze zijn in verdenking gesteld van poging tot terroristische moord en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

In het kader van het onderzoek naar de verijdelde aanslag werd vervolgens ook in Frankrijk een man opgepakt. De 54-jarige Merhad A. van Iraanse origine wordt beschouwd als een vermoedelijke medeplichtige. België vroeg eveneens om zijn overlevering. De Iraanse diplomaat die in Duitsland werd gearresteerd werkt op de ambassade van Wenen. Diverse bronnen melden dat hij het Belgische koppel springstof zou hebben bezorgd.

“Geënsceneerd” incident

Volgens Araghchi is het hele incident echter geënsceneerd door de oppositiegroep die op die manier de relaties tussen Iran en de EU wil doen verzuren. De Iraanse president Hassan Rohani brengt net op dit moment een bezoek aan Europa om onder andere over de toekomst van het Iraans nucleair akkoord te spreken.

De Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi Foto: AP

“Onverwijlde en onvoorwaardelijke” vrijlating

