AB InBev wil festivalweide veroveren met alcoholvrij bier

Na het voetbal heeft AB InBev met alcoholvrij bier nu ook de weg gevonden naar de festivals. De Leuvense brouwer brengt vanaf donderdag Jupiler 0.0% aan de man tijdens Rock Werchter.

Jupiler 0.0% zal verkrijgbaar zijn aan alle drankstanden op de festivalweide. Producent AB InBev lanceerde dit alcholvrij bier vorig jaar in de voetbalstadions en mikt nu resoluut op de festivals. De primeur is voor Rock Werchter, met wie de Leuvense brouwer de handen in elkaar sloeg “om verantwoorde consumptie te promoten”.

“De campagne met de Pro League in het voetbal heeft gewerkt en resulteerde in een forse groei van alcoholvrij bier in België”, zegt Jean-Jacques Velkeniers, AB InBev president West-Europa. Jupiler is de partner van heel wat muziekfestivals. “Via die partnerschappen willen we de consument een alternatief bieden.”

De brouwerij lanceert de campagne met de sensibiliseringsvideo Feel Good Rock Werchter. “Responsible drinking is daar een onderdeel van”, stelt Nele Bigaré van Rock Werchter. “Uit reacties op sociale media blijkt dat de uitbreiding van het aanbod met Jupiler 0,0% als positief ervaren wordt.”

De introductie gaat gepaard met een actie op het festivalterrein en op de camping. Aan een mobiele tapinstallatie kunnen bezoekers van Rock Werchter blind een gewone Jupiler en de alcoholvrije variant proeven.