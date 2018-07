Vrouw beklimt Vrijheidsbeeld, zeven actievoerders gearresteerd

De politie is aan het onderhandelen met een vrouw die de voet van het Vrijheidsbeeld in de haven van New York beklom en weigert naar beneden te komen. Zeven andere mensen zijn al gearresteerd. Volgens CNN gaat het om actievoerders die wilden protesteren tegen het immigratiebeleid van president Trump.

De vrouw beklom de voet van het standbeeld op Liberty Island en wandelde daar wat rond alvorens ze een klein spandoek ontvouwde. De andere actievoerders ontrolden even voordien een groter doek met daarop “Abolish ICE” over de reling onderaan het standbeeld. Zij beweren dat de vrouw niets met hun actie – tegen het immigratiebeleid van Trump – te maken heeft.

De politie kwam ter plaatse en ontruimde het eiland tijdelijk. Zeven actievoerders werden gearresteerd. De politie onderhandelt momenteel met de vrouw, terwijl een systeem met touwen wordt opgezet zodat de vrouw - die niet uit vrije wil naar beneden wil komen - kan worden gearresteerd.

Het protest vindt plaats op 4 juli, de Amerikaanse nationale feestdag.

Fourth of July plans? Word of advice, don’t try to climb the Statue of Liberty. @cnnbrk pic.twitter.com/LZrpT8WVSl