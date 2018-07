Nieuw geval van ziekte van Newcastle vastgesteld bij pluimveehandel in Haaltert

Haaltert - Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft een nieuw geval van de ziekte van Newcastle vastgesteld bij pluimvee van een pluimveehandel in de Oost-Vlaamse gemeente Haaltert. Dat meldt het FAVV. Sinds 26 april stelde het Voedselagentschap al tien besmettingen vast bij hobbyhouders.

Het FAVV bakende een zone met een straal van vijfhonderd meter af rond de haard, een beschermingsgebied met een straal van drie kilometer, en een toezichtsgebied met een straal van tien kilometer. In de zone van drie en tien kilometer geldt een verbod om alle pluimvee en broedeieren te verplaatsen. Ook moeten alle professionele pluimveehouders in de zone een bedrijfsinventaris overmaken aan het FAVV. Alle verzamelingen van pluimvee en vogels zijn verboden.

In de zone van vijfhonderd meter moet alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als op professionele bedrijven, bovendien opgehokt en gevaccineerd worden. En elke hobbyhouder moet er een inventaris van zijn pluimvee overmaken aan de gemeente. De maatregelen gelden gedurende 21 dagen.

Consumptie mag

Het FAVV wijst erop dat het virus zeer besmettelijk is en alle soorten pluimvee en vogels kan besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen op, zoals een stijve nek, en een massale sterfte. De mens daarentegen is niet gevoelig voor de ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt geen enkele risico in, klinkt het.

Het FAVV benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is. Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) herinnert eraan dat er een systeem van compensaties bestaat als pluimvee wordt opgeruimd in de strijd tegen de ziekte van Newcastle.