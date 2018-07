Hittegolf maakt 17 doden in Quebec, 14 in Montreal

In Quebec zijn minstens zeventien mensen omgekomen als gevolg van de hittegolf die het oosten van Canada sinds eind vorige week treft, terwijl ook in Montreal al veertien overlijdens zijn geregistreerd. Dat melden de Canadese gezondheidsautoriteiten. Ook in de regio ten zuidoosten van Quebec vielen al minstens vijf doden.

Volgens de gezondheidsautoriteiten zijn het vooral ouderen en chronisch zieken die bezwijken aan de hitte. Woensdag bereikte het kwik in Montreal 34 graden met een hoge vochtigheidsgraad. Ook in Quebec, waar het nog vochtiger was, waren de temperaturen hoger dan 30 graden.

De hittegolf houdt al aan sinds afgelopen vrijdag. Nog tot en met donderdag worden hoge temperaturen verwacht. Vrijdag zou het kwik in Quebec weer zakken tot 24 graden.