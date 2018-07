Tientallen dierenrechtenactivisten dringen slachthuis van Tielt binnen en ketenen zich vast

Tielt - Een zeventigtal dierenrechtenactivisten zijn donderdagochtend vroeg binnengedrongen in het Exportslachthuis in Tielt. Ze namen een varken mee en blokkeerden daarna de doorgang naar de slachtplaats. De actie is intussen beëindigd, alles is rustig verlopen.

“Rond 4.30 uur deze ochtend hebben tientallen actievoerders een zijdeur van het slachthuis geforceerd”, bevestigt de politie van Tielt. Op dat moment waren verschillende werknemers van het Exportslachthuis aanwezig in het bedrijf. Zij verwittigden onmiddellijk de politie.

“Na alle schandalen is het slachthuis van Tielt uitgerust met camerabewaking”, schrijft de dierenrechtenorganisatie op Facebook. “Maar ze doen weinig anders dan de huidige situatie van mishandelde dieren erger te maken. Een schone dood onder videotoezicht is niet waar wij voor staan. Hoog tijd om deze nutteloze slachtingen te beëindigen.”

Na de ‘bevrijding’ hebben een aantal van de activisten zich vastgeketend aan de hokken van de dieren en de slachtinstallaties. Intussen heeft de politie de activisten uit de gebouwen verwijderd.

“We zijn met hen beginnen onderhandelen, maar alles is rustig verlopen. Ze hebben geen geweld gebruikt”, aldus de korpschef van de politiezone Tielt aan VRT. “We hebben hen uiteindelijk zélf losgemaakt, aangezien ze dat zelf niet wilden doen.”

Nog volgens de politie betreft het voornamelijk Franse actievoerders en werden ze allemaal geïdentificeerd. Er werden pv’s opgesteld en ze zullen verhoord worden. “Nu brengen we ze richting Franse grens”, klinkt het nog.

Wat is speciesisme?

De actievoerders van ‘269 Liberation Animale’ noemen zichzelf ‘anti-speciesisten’, ze staan voor radicale gelijkheid tussen mens en dier. In dat gedachtegoed is het verschil tussen mens en dier arbitrair en discriminerend. Volgens het anti-speciesisme is er geen moreel verschil tussen het slachten van een dier en het doden van een mens.

Het slachthuis van Tielt is uiterst omstreden. Vorig jaar doken choquerende undercoverbeelden (zie video hieronder) op waarop te zien was hoe dieren er zwaar mishandeld werden. De dieren worden geschopt en geslagen. Na een golf van verontwaardiging besloot minister van Dierenwelzijn Weyts (N-VA) het slachthuis tijdelijk te sluiten.