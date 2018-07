Roberto Martinez naar Spanje? De geruchten blijven gaan, en de rivaliteit tussen Real en Barça helpt

Terwijl de Rode Duivels zich opmaken om morgenavond te schitteren tegen Brazilië, blijven de geruchten over Roberto Martinez circuleren. The Sun ziet de Belgische bondscoach bij Spanje, en de diepe rivaliteit tussen topclubs Real Madrid en Barcelona zou daarbij helpen.

Spanje nam vlak voor het WK afscheid van bondscoach Lopetegui, omdat die al bij Real Madrid getekend had. Fernando Hierro nam op interimbasis over, maar de oud-international niet verhinderen dat La Roja er al in de 1/ste finale uitging tegen gastland Rusland.

Bondsvoorzitter Luis Rubiales zou zijn pijlen nu richten op Roberto Martinez, schrijft de Engelse tabloid The Sun. De Spanjaard zou nog niet benaderd zijn, maar zodra het WK voor de Belgen erop zit -hopelijk is dat na 15 juli, de datum van de WK-finale- zou dat wel gebeuren.

Geen Real of Barça

Er staan nog namen op het lijstje kandidaten: Luis Enrique, Michel en Quique Sanchez Flores. Die hebben allemaal een sterk CV, maar daar staat ook de naam van Barcelona en/of Real Madrid op. En dat wil de Spaanse bondsvoorzitter nu vermijden: hij wil iemand die ver staat van alle mogelijke conflicten tussen Real en Barcelona. En dan komt Roberto Martinez in beeld, die zijn carrière in Engeland maakte voor hij naar België verhuisde.

Eén probleem: Martinez verlengde nog voor het WK zijn contract bij de Belgische bond. Zijn nieuwe contract loopt tot 2020.