Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Mijn vertrouwen in de slaagkans van de Duivels is gestegen tot 40%”

De Rode Duivels vliegen pas donderdagnamiddag naar Kazan, onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle is al gearriveerd in de stad waar de Belgen vrijdag Brazilië partij geven. “Als ik Vincent Kompany en Roberto Martinez de voorbije dagen hoorde spreken, dan is mijn geloof in de kansen van de Rode Duivels tegen Brazilië toch gestegen tot 35% à 40%. Ze hebben echt wel een plan om Brazilië te kloppen”, zegt Vandewalle in zijn dagelijkse ochtendbabbel voor onze camera. Hij beantwoordt ook het dilemma van de dag: Zal je er ook mee kunnen leven als België met goed voetbal vrijdag uitgeschakeld wordt of is enkel het resultaat heilig?