Man belt politie om moord op zijn vrouw op te biechten in Deurne

Deurne - Een 41-jarige man heeft in de nacht van woensdag op donderdag zelf naar de politie gebeld om te zeggen dat hij zijn vrouw had gewurgd. Hij is ter plaatse opgepakt door de politie.

De Antwerpse politie kreeg woensdagnacht rond halfeen een oproep van een man. “Hij klonk duidelijk dronken en beweerde zijn vrouw te hebben gedood. In de Arendshoflaan in Deurne, waar de oproeper woonde, trof de politie even later het lichaam van de 52-jarige bewoonster aan”, bevestigt Willem Mignom van de Antwerpse politie.

De Antwerpse recherche zal de verdachte vandaag verder ondervragen over zijn motief. Het gaat om een 41-jarige man met een goed gevuld strafblad. Hij is ter beschikking gesteld van het parket en zal in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter verschijnen.