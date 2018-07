Tiener gearresteerd voor de moord op zesjarig meisje dat verdween uit huis van grootouders

De politie van Bute heeft een tiener gearresteerd voor de moord op de zesjarige Alesha MacPhail. Het meisje verdween maandagochtend uit het huis van haar grootouders, waarna vrijwilligers haar levenloze lichaam drie uur later terugvonden. De politie vraagt aan getuigen om zich te melden. “De eerdere respons heeft ons al tot enkele sporen geleid”, bevestigt politiecommissaris Stuart Houston.

Alesha MacPhail was net aan haar vakantie begonnen bij haar grootouders op het Schotse eiland Bute, toen ze maandagochtend om 6.25 uur verdwenen was uit het huis in Port Bannatyne. De noodkreet van oma Angela King op Facebook zette de hele gemeenschap van 7.500 eilandbewoners aan om op zoek te gaan naar het meisje. Drie uur na de oproep vonden vrijwilligers immers twee kilometer verder in een bosachtig terrein het levenloze lichaam van Alesha bij een verlaten hotel.

Forensisch experten onderzoeken nu die locaties, terwijl de politiemacht wordt aangevuld met krachten van op het vasteland. De plaatselijke agenten hopen echter dat ook de gemeenschap haar steentje bijdraagt. “Iedereen die bewakingscamera’s heeft in hun huis of bedrijf, of elke chauffeur die met een dashcam rijdt, kan ons van dienst zijn met de beelden van zondagnacht en maandagochtend”, klinkt het.

Helemaal in het duister tasten de speurders niet. Ondertussen is er immers een jongen gearresteerd, die jonger is dan achttien jaar. Over wie het precies gaat en welke bewijzen er zijn tegen de jongeling is nog niet bekendgemaakt.

Gemeenschap in schok

Honderden bloemen, kaartjes en briefjes tonen hoezeer de gemeenschap van Bute in shock is. Vrienden en familieleden van de MacPhails komen samen om te rouwen op de plek waar Alesha het leven liet.

De directrice van de lagere school van Alesha beschreef het meisje als een bijzonder leergierig en getalenteerd kind. “Ze hield van alle aspecten van school. Vooral literatuur en schrijven vond ze geweldig. Ze was ook altijd heel perfectionistisch wanneer ze oefende op het schrijven van haar letters. Ongelooflijk dat ze zo jong uit het leven is weggerukt”, aldus directrice Wendy Davie.

Mama Georgina Lochrane, die de dood van haar dochter vernam via Facebook, moest ondersteund worden door haar partner George Horn. Ook Alesha’s papa Rab MacPhail en diens partner Toni McLachlan waren overmand van verdriet.