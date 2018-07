Verzorger die leeuwin Rani liet ontsnappen, krijgt sanctie

Heffen / Mechelen - Rani, de leeuwin die op 21 juni op de loop ging in Planckendael, kon ontsnappen na een menselijke fout. Dat vermoeden was er al, maar is na intern onderzoek ook bevestigd. De sasdeuren werden niet afgesloten.

Het feitenrelaas is overlopen en daaruit is gebleken dat de betrokken verzorger – die alleen in het gebouw aan het werk was – verstrooid was en daardoor de sasdeuren heeft laten openstaan. “Dat heeft gevolgen voor de betrokken verzorger”, weet ­Planckendael­woordvoerster Ilse ­Segers. “Geen ontslag, maar verdere stappen worden momenteel intern besproken.”

Zeker is dat het park in orde was met alle voorschriften, de verzorgers hebben ook voldoende training gekregen om de veiligheidsprocedures te kennen. De crisisprocedure is ook gevolgd.

De vraag of ook de andere leeuwen door deze fout konden ontsnappen, blijft onopgelost. In het park wil niemand commentaar geven. De vraag blijkt ook niet zo simpel te beantwoorden. In het leeuwenverblijf hangen geen camera’s en bij het incident waren er geen getuigen.

Nieuwe beveiliging

Hoewel alle veiligheidsmaatregelen in orde zijn, wil het park de kans op menselijke fouten toch zo veel mogelijk reduceren. Het park investeert daarom 500.000 euro in nieuwe technologieën. “De hotspots zijn aangeduid, we hebben van elk park de zeven belangrijkste dieren opgelijst”, reageert Dries Herpoelaert, directeur van Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael. “De technologie is nu voorhanden, waarom zouden we ze dan niet gebruiken? De risico-analyses worden gemaakt en tegen eind dit jaar hopen we dat het systeem operationeel is.”