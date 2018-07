93 procent van sekswerkers kregen af te rekenen met een vorm van geweld

Van de mensen die werkzaam zijn in de prostitutie, is de meerderheid het slachtoffer van een vorm van geweld, meestal door klanten. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek. Ze zijn vooral slachtoffer van sociaalemotioneel geweld, zoals pesten, privacyschending en stalking: 93 procent van de ondervraagde sekswerkers kreeg daarmee te maken.

Uit de resultaten blijkt ook dat 78 procent al seksueel geweld meemaakte en dat 60 procent fysiek geweld onderging. Het gaat dan van aan de haren trekken tot zware mishandeling. Daarnaast meldde 58 procent ‘financieel-economisch geweld’ te hebben meegemaakt, wat uiteenliep van klanten die stelen of niet betalen tot het geweigerd worden bij een bank of verzekering vanwege het werk. Slechts 20 procent van de ondervraagden deed aangifte bij de politie. De rest deed dat niet uit angst voor discriminatie, juridische stappen, privacyschending en woninguitzetting.

Sinds de opheffing van het bordeelverbod in Nederland in 2000 is prostitutie legaal, maar wel vergunningsplichtig. Sekswerkers die werken buiten het vergunde circuit lopen aanzienlijk meer risico op geweld. Massagesalons en hotelkamers zijn het onveiligst. Werken in een privéhuis of achter het raam is juist veiliger.

De resultaten komen uit een onderzoek van het Nederlandse Aidsfonds en de belangenvereniging voor sekswerkers Proud. Aan het onderzoek deden driehonderd diverse sekswerkers wat betreft gender, leeftijd, werkervaring en achtergrond mee.