Mama gearresteerd omdat ze haar eigen kinderen aan het verkopen was

Een Amerikaanse moeder is gearresteerd door de politie van Texas, toen bleek dat ze haar eigen kinderen wilde verkopen. De agenten betrapten haar in het midden van de deal: ze had net haar zevenjarige zoon geruild voor geld. De mama was hem aan het meegeven met twee mannen. Dat meldt de regionale zender KRIS-tv.

De politie was eigenlijk enkel van plan om een inval te doen in verband met drugs, maar ze waren gechoqueerd toen bleek dat er veel meer aan de hand was. Twee mannen hadden net een zevenjarig jongetje gekocht van zijn moeder.

Esmeralda Garza (29) heeft drie kinderen. De vrouw werd in het midden van de verkoop van haar zevenjarige zoon betrapt. Het meisje van drie jaar oud en haar dochtertje van twee zouden ook al te koop zijn aangeboden, maar daar zouden de onderhandelingen nog over bezig geweest zijn.

De 29-jarige moeder uit Corpus Christi is gearresteerd. Ze wacht nu in de gevangenis haar proces af. De straf die haar boven het hoofd hangt, kan haar voor heel wat jaren achter de tralies houden. Het verkopen en kopen van kinderen wordt immers als een uiterst zware misdaad gezien.