Januzaj traint weer mee, straks vliegen de Duivels naar Kazan

De Rode Duivels hebben vanochtend hun laatste training voor de kwartfinale tegen Brazilië afgewerkt in hun oefencomplex in Dedovsk, nabij Moskou. Adnan Januzaj was er opnieuw bij waardoor Roberto Martinez over een volledig fitte groep kon beschikken. Na de middag vliegt de selectie naar Kazan.

De Rode Duivels hebben hun gebruikelijke wedstrijdprogramma omgegooid. Bij de eerste wedstrijd op dit WK vertrok de selectie - door de andere klimatologische omstandigheden in Sochi - nog twee dagen voor de match naar de speelstad. Nadien werd er telkens op de dag voor de wedstrijd gevlogen in de voormiddag om ’s avonds nog in de speelstad een training af te werken.

Nu is het schema een beetje anders. Bondscoach Roberto Martinez koos ervoor om de laatste training voor de wedstrijd tegen Brazilië nog in het eigen vertrouwde trainingscentrum in Dedovsk te houden, om pas na de middag om 14.00 uur (13.00 uur Belgische tijd) naar Kazan te vliegen. Daar houdt de bondscoach vanavond om 17.30 uur Belgische tijd nog wel een persconferentie samen met een nog te bepalen speler.

Tijdens de training in Dedovsk kon bondscoach Roberto Martinez opnieuw Adnan Januzaj verwelkomen op het trainingsveld. De speler van Real Sociedad blesseerde zich vorig weekend nadat hij tijdens de training een trap had gekregen. Hij lijkt in aanmerking te komen om morgen eventueel als invaller op te draven.

Daardoor beschikt bondscoach Roberto Martinez voor de wedstrijd tegen Brazilië over een volledig fitte selectie. Vrijdag om 20.00 uur heeft de huidige generatie Rode Duivels hun afspraak met de geschiedenis.