Kerncentrales opnieuw ter discussie: nu constructiefout ontdekt bij kernreactor Tihange 3

Engie Electrabel heeft een constructiefout ontdekt bij kernreactor 3 in Tihange. Het staal en beton in een gebouw waar stoom wordt afgevoerd, zouden aangetast zijn en afbrokkelen. De kernreactor ligt al sinds 30 maart stil. Ook Doel 3 had met een gelijkaardig fenomeen te kampen. Er zou geen gevaar zijn voor mens en milieu.

In het najaar van 2017 wordt de reactor Doel 3 stilgelegd voor een revisie, een groot onderhoud zeg maar. Dat zou ongeveer een maand duren. Maar uit inspectie blijkt dat er grote werken nodig zijn. Doel 3 ligt vandaag nog altijd stil.

Tihange 3 is dit voorjaar stilgelegd voor een onderhoud. En ook hier wordt een heropstart uitgesteld. Nog zeker tot eind september. Door dezelfde betonproblemen in het niet-nucleaire gedeelte, weet de Waalse krant Le Soir.

“Het gebouw waar de schade is vastgesteld is een bunker, een gepantserd gebouw met vijf verdiepingen dat zich naast het nucleaire gebouw bevindt en waarin back-upsystemen staan”, zegt Anne-Sophie Huge van Engie Electrabel. Deze apparatuur moet altijd toegankelijk zijn, zelfs in geval van een uitzonderlijk ongeval zoals een aardbeving of het neerstorten van een vliegtuig. Als er enige twijfel bestaat over de weerstand van de bunker, moet de reactor als voorzorgsmaatregel worden uitgeschakeld.

Stoom

Electrabel heeft gemerkt dat er betonstenen van het plafond zijn gevallen. Het staal dat in het beton verwerkt zit om het gebouw te verstevigen, is op sommige plaatsen zelfs zichtbaar. De analyses toonden aan dat deze betondegradatie werd veroorzaakt door continue blootstelling van het beton aan stoom. “Door het gebouw loopt immers een grote buis langs waar stoom wordt afgevoerd”, zegt Huge.

Electrabel heeft het beton intussen afgeschraapt en uitgebreid getest en ontdekte, constructiefouten. Deze fout in de positionering van de betonbewapeningen dateert waarschijnlijk van bij de constructie van de reactor.

“De reactor Tihange 3 kan en zal daarom alleen opnieuw opstarten als de tests hebben aangetoond dat de weerstand is gegarandeerd, dat het beton dus sterk genoeg is”, zegt het FANC, dat geen risico wil nemen.

In Doel 3 is dat probleem intussen opgelost. “De heropstart is gepland op 1 augustus. Want daar is het beton vernieuwd”, zegt Anne-Sophie Huge. Want het gaat hier voor alle duidelijkheid niet om de grote koeltorens maar om een van de bunkers op de site.

Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 hebben zo geen bunker. Tihange 2 en Doel 4, die een bunker hebben met een stoomuitlaatkamer, zullen zorgvuldig onderzocht worden. Tihange 2 wordt gesloten van 19 augustus tot 31 oktober om deze analyse uit te voeren. In Doel 4 is een onderhoud gepland van 6 augustus tot 15 december.

“Te snel om conclusies te trekken”

Het energiebedrijf bevestigt dat een constructiefout aan de basis van het probleem ligt. “We veronderstellen dat de stalen beugels verschoven zijn bij het gieten van het beton”, zegt Huge nog.

Er wordt nu door onafhankelijke experts berekend of de weerstand van het gebouw nog voldoende is, bijvoorbeeld bij een vliegtuiginslag. “De analyse is bezig en er kan in dit stadium nog geen enkele conclusie getrokken worden”, klinkt het.

Er wordt wel benadrukt dat er momenteel geen enkel gevaar is voor mens en milieu.

Engie Electrabel zegt ook dat de stroomvoorziening niet in gevaar is. Maar, zo wordt geschat, de constructiefout zou volgens berekeningen een verlies betekenen van 250 miljoen euro.