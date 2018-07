Slachtoffers van aanslag Brussel zeggen opgelicht te zijn door advocaat: “Hij zag in ons alleen euro’s, beschamend”

Brussel - Meerdere slachtoffers van de aanslagen van Brussel hebben bij de Brusselse balie een klacht ingediend tegen hun gezamenlijke advocaat omdat ze menen door de man te zijn opgelicht. Dat melden de Sudpresse-kranten en werd ons bevestigd door slachtoffervereniging Life4Brussels.

De groepsklacht is gericht tegen Jean-Paul Tieleman, de advocaat die een 70-tal slachtoffers van de aanslagen op 22 maart 2016 verdedigt. Volgens de klacht zou hij aanvankelijk gezegd hebben onbezoldigd te werken en alleen een bepaald percentage van hun uiteindelijke schadevergoeding te willen. Een praktijk die ‘no cure no pay’ genoemd wordt en al heel erg ingeburgerd is in de Verenigde Staten.

“De staat, de verzekeringen… Ik ken ze: het zijn schurken”, zou Tieleman aanvankelijk aan de slachtoffers hebben verklaard. “Ik zal je verdedigen, anders krijg je niets. Dit is mijn laatste zaak voor ik met pensioen ga. Ik doe het niet voor het geld, maar omdat deze zaak me na aan het hart ligt. Ik ben hier om je te helpen. Daarom zal ik nu niets vragen, maar pas aan het einde een klein percentage van de vergoeding.”

Dat “kleine percentage” zou hij echter niet gespecificeerd hebben, volgens getuigenissen van enkele slachtoffers aan Sudpresse. “Later bleek dat hij tien tot vijftien procent zou vragen, van het miljoen euro per slachtoffer dat hij beloofd had. Hij zou op onze kap multimiljonair worden.”

Voor enkele slachtoffers was dat zelfs nog niet het ergste. “Maar hij deed niet voor ons, was nooit bereikbaar, vroeg niet naar wat wij wilden… Twee jaar na de aanslagen had hij sommigen van ons zelf nog geen burgerlijke partij gesteld in de zaak. En toen enkelen daarom het contract met hem wilden verbreken, stuurde hij plots wel enorme facturen op. Sommige bedroegen zelfs meer dan 10.000 euro. Hij weigerde ook om onze dossiers door te sturen naar onze nieuwe advocaten. We voelen ons opnieuw verloren, vernederd en in de steek gelaten. Hij heeft misbruik gemaakt van ons. Hij zag alleen euro’s in ons, het is echt beschamend.”

“Niets verkeerds gedaan”

Tieleman zelf reageerde al kort in de Sudpresse-kranten. Hij verklaart niet op de hoogte zijn van de klacht en ontkent ook iets verkeerds te hebben gedaan. “Tien procent veel? Misschien wel, maar na hoeveel jaar werken? Na Gellingen (de gasexplosie die in 2004 aan 24 mensen het leven kostte, nvdr.) was dat precies hetzelfde en was er nooit een klacht tegen mij. Integendeel, ze waren gelukkig als koningen.”

Op de vraag waarom hij dan alsnog die facturen opgestuurd heeft, antwoordt Tieleman kort. “Ik heb het gevraagd wat ik moest doen aan de voorzitter van de balie. Dat ik voor niets zou werken, is toch niet normaal…”

De klacht zou ingediend zijn bij de Brusselse balie, al wilden ze dat daar niet bevestigen. “We communiceren niet over het onderwerp”, aldus vicevoorzitter Michel Forges. “Als er een klacht is, zal de voorzitter wel oordelen of die ontvankelijk is of niet.”