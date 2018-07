Als de baas je vakantie vastlegt

Belgen gaan graag op vakantie en boeken die graag vroeg. Wedden dat jouw zomervakantie al een tijdje staat ingevuld in de agenda? In sommige bedrijven bepaalt de werkgever het tijdstip van de zomerse rust voor alle medewerkers tegelijk. Is dat een vloek of zegen? “Het is alsof de examens bijna afgelopen zijn.”

Bart Sioen uit Affligem en Erwin Buys uit Kampenhout werken al meer dan tien jaar voor CG Power Systems, een producent van transformatoren. Erwin Buys is er operations manager en Bart Sioen werkt er onder meer als aankoper. Hun bedrijf sluit traditioneel in volle zomer twee tot drie weken. Dat wisten Bart en Erwin toen ze hun arbeidsovereenkomst tekenden. “Gelukkig heb ik naast de vastgeklikte verlofdagen nog voldoende dagen over om zelf te kiezen”, stelt Bart.

Ook collega Erwin Buys vindt de regeling op zich niet echt problematisch: “Je kent in januari al het tijdstip van de collectieve zomersluiting. Dat schept duidelijkheid naar de planning van de vakantie.”

Meningen verdeeld

Ook andere bedrijven hanteren een zomersluiting. Zo werkt Inez Raemaekers, die in Halle woont, bij Audi Brussels als employer branding coördinator. Ze heeft twee kinderen en dan komt de tijdelijke zomerse stilte in de fabriek goed van pas. De vakantieregeling is, volgens haar, familievriendelijk. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar is er bijvoorbeeld ook een wintersluiting bij Audi Brussels. De productie valt compleet stil. Niemand werkt door en stoort jou. “Het voelt heerlijk om gedurende drie weken volledig de druk van de ketel te halen”, stelt Inez.

Bij CG Power Systems staat het principe van de collectieve zomersluiting als een paal boven water. In de ondernemingsraad spreken de sociale partners uitsluitend over het tijdstip ervan. Bart Sioen hoort nauwelijks oppositie bij zijn collega’s van de logistieke afdeling. “De voordelen wegen op tegen de nadelen, zelfs bij kinderloze medewerkers”, stelt hij.

Toch zijn er ook andere geluiden. “In de fabriek zijn de meningen verdeeld”, vertelt Erwin Buys. “De partner van sommige mensen werkt bijvoorbeeld in een bedrijf waarvan de collectieve sluiting niet samenvalt met de onze. Of medewerkers willen graag een maand weg om familie te bezoeken in het buitenland.”

Examens

Bij Audi Brussels hoor je alleen werknemers mopperen over de duurdere vliegtickets in hartje zomer. Tijdens het aanwervingsproces komt het verlof altijd ter sprake. Sollicitanten weten hoe de vork aan de steel zit voor ze hun contract ondertekenen. “Het is geen breekpunt”, poneert Inez Raemaekers. “Net zoals het collectieve zomerverlof evenmin beslissend is om het bedrijf te verlaten.”

Iedereen tegelijk op zomervakantie: geeft dat een boost aan de sfeer op het werk? “Het is alsof de examens bijna afgelopen zijn”, vergelijkt Inez. “Het is rushen om de taken correct en tijdig af te werken. Tegelijk kijken we uit naar de vakantie en tellen we samen af. Sommige collega’s bouwen een bescheiden feestje. En wanneer de fabriek opnieuw start, hebben de collega’s elkaar massa’s reisverhalen te vertellen, alsof het de eerste schooldag is.”

