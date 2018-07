Scoutskamp in Wallonië geëvacueerd na zwaar onweer

Dinant - In Thynes, deel van de gemeente Dinant, is woensdagavond een scoutskamp geëvacueerd nadat de provincie Namen door zwaar onweer was getroffen. Volgens de burgemeester van Dinant, Richard Fournaux, viel bij het gebeuren één lichtgewonde. De deelnemers aan het kamp zijn naar een andere kampeerplaats overgebracht.

Woordvoerder Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen liet donderdagochtend weten dat bij hen geen vraag tot hulp is binnengekomen. Dat houdt in dat enkel sprake is van ofwel enkel materiële schade ofwel van een preventief optreden, maar niet van een noodsituatie.