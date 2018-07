Greg Van Avermaet mikt op Duivelse winst tegen Brazilië maar heeft ook tactisch advies voor de bondscoach

Van alle Belgen in de Tour heeft Greg Van Avermaet met voorsprong het grootste voetbalverleden. De ex-doelman van KSK Beveren volgt het WK voetbal in Brazilië dan ook met de grootste interesse.

De regerend olympisch kampioen noemt zichzelf de eeuwige positivist als het de Rode Duivels aanbelangt. “Uiteraard gaan we winnen”, zegt Van Avermaet voor onze camera. Welke resultaat hij in gedachten heeft, wat zijn tactisch advies is voor de bondscoach en of hij nog contact heeft gehad met streekgenoot en vriend Jan Vertonghen, kunt u zien in het video-interview met de BMC-renner.