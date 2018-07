Opgeteld: Neymar lag al bijna een kwartier op de grond op het WK

Het zal niemand verbazen, maar op dit is er geen enkele speler die meer op de grond heeft gelegen dan Neymar. Het Zwitserse RTS Sport berekende dat de Braziliaanse vedette op dit WK in totaal veertien minuten op het Russische gras heeft gelegen.

Beluister: de eigenzinnige raad van onze columnist Nico Dijkshoorn aan de Rode Duivels om Neymar af te stoppen

Vooral de theatrale manier waarop de Braziliaan telkens neerzijgt, is al veel voer geweest voor discussie op dit WK. Zo noemde Mexicaans bondscoach Juan Carlos Osorio de Braziliaanse spelverdeler een “komediant” toen die meer dan vijf minuten verzorging nodig had nadat Layun op zijn enkel was gaan staan. Ex-voetballer Eric Cantona wees de Braziliaan op ludieke manier op zijn overacting. “Als je geraakt wordt aan je rechterschouder, moet je niet wenen terwijl je je linkerwang vasthoudt.” Neymar zelf deed de storm aan kritiek op zijn theater af als “pogingen om me te destabiliseren.”

Feit is wel dat geen enkele speler meer fouten moet ondergaan dan Neymar. In vier WK-matchen werd hij 21 keer foutief afgestopt, per match goed voor een gemiddelde van 4,85 keer. Met de gebruikelijke rolbewegingen nadien. Dat zal tegen de Rode Duivels niet anders zijn.

Spelers waarop meeste fouten zijn gemaakt:

1.Neymar: 21

2.Isco: 19

3.Messi: 14

4.Ronaldo: 13

5.Hazard: 13

Per 90’

1)Neymar: 4,85

2)Hazard: 4,43

3)Isco: 4,07

4)Kane: 3,95

5)Rodriguez (PAN): 3,78