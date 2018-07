Hij scoorde een magistraal doelpunt in halve finale WK, maar toch is zijn naam bijna vergeten door dát ene incident

Hoe onvoltooid kan een interlandcarrière zijn? Zijn magistrale doelpunt in de halve ­finale van het WK ’82 tegen West-Duitsland werd tenietgedaan door de schande van Schumacher en Battiston. En toen Frankrijk in 1984 eindelijk klaar was voor een prijs, moest Marius Trésor door een rugblessure stoppen met voetballen. Gelukkig is Thierry Henry hem nooit vergeten.

Voetballers leven voort in de prijzen die ze wonnen. De Rode Duivels knopen het maar beter in hun oren als ze morgen Brazilië bekampen. Onze klapstoelgast vandaag is de man die van Frankrijk de voetbalnatie heeft gemaakt die ze later met Michel Platini en Zinédine Zidane geworden is. Moeilijk te geloven, maar in het begin van de jaren zeventig was Frankrijk een voetbalontwikkelingsland. Pas toen bondscoach Michel Hidalgo de kapiteinsband aan Marius Trésor gaf, gingen de resultaten in stijgende lijn. De formidabele libero van Olympique Marseille en Bordeaux was de eerste zwarte speler die de aanvoerdersband van een Europese ploeg droeg. Maar zijn carrière eindigde abrupt, net voor Frankrijk Europees kampioen werd. Het is de reden waarom we na al die jaren spreken over de generatie Platini-Giresse-Tigana en niet over de generatie Trésor.

Niet dat de joviale zestiger het vandaag nog aan zijn hart laat komen. Hij ontvangt ons met alle égards in een bijzonder decor. Het kasteel Le Haillan in Bordeaux was twee jaar geleden de plek waar de Rode Duivels trainden tijdens het EK. Bondscoach Marc Wilmots had het oefencentrum van de Girondins uitgekozen omdat hij zelf een huis heeft in de buurt.

“Ha Marc. Een fantastische jongen. Jammer dat hij niet langer gebleven is. Maar hij heeft wel een huis gekocht. Tja, Bordeaux heeft dan toch indruk op hem gemaakt.”

Ook Marius Trésor is een inwijkeling in Bordeaux. Hij werd in 1950 geboren op Guadeloupe, een eiland van de Franse Antillen. Guadeloupe zou later topvoetballers afleveren als Lilian Thuram, William Gallas, Jocelyn Angloma en Alexandre Lacazette. Maar ook Thierry Henry (en zelfs Axel ­Witsel) is een voetballer met Antilliaans bloed. Henry’s vader Antoine, een heftruckchauffeur, is nog steeds een goeie vriend van Trésor.

Held van Henry

“Toen Thierry bij Barcelona voetbalde, was er een evenement waarbij alle spelers hun grootste voorbeeld mochten uitnodigen. Ik was erg ontroerd toen hij voor mij koos. Elke keer als hij mij aan iemand voorstelde, zei hij: Dit is de man die alle Antillianen getoond heeft wat we via het voetbal konden bereiken. En daarna vertelde hij altijd het verhaal van toen hij een kleine jongen was, in 1982. Dat zijn vader plots als een gek begon te roepen in de zetel toen ik had gescoord. Toen besefte ik wat voetbal in mensen kon losmaken, zei Thierry.”

De goal die de vijfjarige Henry zag, was een volley in de halve finale van het WK tegen West-Duitsland. Na goals van Littbarski en Platini was de wedstrijd in verlengingen gegaan en Trésor was na een vrije trap naar voren gelopen. Zijn volley van aan het penaltypunt zette Frankrijk op 2-1 en Alain Giresse maakte er zelfs 3-1 van. Maar Rummenigge en ­Fischer sleepten nog penalty’s uit de brand en Horst Hrubesch trapte de beslissende elfmeter voorbij de Franse doelman Ettori.

De Schande van Sevilla

Dat de wedstrijd in de herinnering is blijven hangen, komt echter niet door de vier goals in de verlengingen of de wondermooie volley van Marius Trésor. De Schande van Sevilla voltrok zich in de zestigste minuut, toen de Duitse doelman Toni Schumacher uit zijn doelgebied kwam gerend en de Franse verdediger Patrick Battiston bewusteloos sloeg met een heupslag. De Nederlandse scheidsrechter Charles Corver floot niet eens een overtreding.

Foto: Reporters / Imago Sport

“Het is nog altijd moeilijk om erover te spreken”, zegt Trésor. “Als zoiets maar één keer was gebeurd, wil ik misschien geloven dat Schumacher het niet met opzet deed. Maar in de eerste helft had hij hetzelfde geprobeerd met Dominique Rocheteau én Didier Six. En nadat we in de verlengingen 3-1 waren voorgekomen, floot Corver twee glasheldere overtredingen op Platini en Giresse niet.”

We hebben voor dit interview nog eens de beelden herbekeken en we kunnen Trésor alleen gelijkgeven. De huidige VAR-discussies is gerommel in de marge in vergelijking met de Schande van Sevilla.

“Het was zo onrechtvaardig dat ik me vandaag afvraag of er niet meer aan de hand was”, zegt ­Trésor. “Ik begrijp nog altijd niet hoe Corver zo goed was in de eerste helft en compleet het noorden kwijt was na de rust. Met al wat we nadien gehoord hebben over de wantoestanden bij de ­FIFA, zou het me niet verbazen dat de scheidsrechter beïnvloed is geweest aan de rust. En hij kennelijk onder druk stond om West-Duitsland door te laten naar de finale.”

In die finale verloor Duitsland van Italië.

“Ik zeg niet dat Frankrijk wereldkampioen had moeten worden, want in de finale hadden we het altijd moeilijk gehad. Italië had zich makkelijk geplaatst tegen Polen en met Paolo Rossi hadden ze een enorm wapen. Rossi was onhoudbaar op dat moment. Maar in één match kan altijd alles.”

Frankrijk-West-Duitsland zou Marius Trésors laatste toernooiwedstrijd worden. Een halfjaar na het WK wordt hij voor het eerst geopereerd aan de rug. Zonder resultaat. Hij laat zich een tweede keer opereren en bondscoach Hidalgo houdt voor Trésor een plaatsje vrij in zijn EK-selectie van 1984. Maar de sterke libero haalt het niet. Na een derde operatie moet hij op doktersbevel stoppen met voetballen. Enkele weken voor Frankrijk in eigen land Europees kampioen werd.

Foto: Imago / REPORTERS

“Ik heb geen spijt. Wat moet gebeuren, gebeurt. Maar het is wel waar dat de mensen misschien niet over de generatie Platini maar over de generatie Trésor hadden gesproken als ik het EK ’84 nog had kunnen meemaken. Ik ben bij de nationale ploeg begonnen in 1972 toen Frankrijk helemaal niets voorstelde. Het klinkt gek, maar als we toen verloren met 2-0, hadden we een goeie wedstrijd gespeeld.”

“De kentering is er gekomen toen we onder Stefan Kovacs (de ex-trainer van John Cruijff bij Ajax, nvdr.) met 0-2 gingen winnen in Polen. Weet je waarom we gewonnen hebben? vroeg Kovacs aan de meegereisde journalisten. Omdat ik vandaag mijn zwarte garde heb gevonden. Ik speelde voor het eerst naast Jean-Pierre Adams, een speler van Afrikaanse afkomst, in de verdediging. Vanaf de eerste minuut voelden we elkaar blindelings aan. Toen zijn we beginnen bouwen.”

(krijgt het plots moeilijk) “Op 17 maart 1982 zou Jean-Pierre een kleine operatie ondergaan, maar de anesthesist maakte een fout waardoor zijn hersenen geen zuurstof kregen en hij in coma ging. In die toestand is hij nog altijd. Al meer dan 36 jaar. Zijn hart klopt nog en naar het schijnt reageert hij op prikkels. Zijn vrouw Bernadette wil hem zo lang mogelijk aan haar zijde. Maar ik heb hem nooit willen zien. Jean-Pierre was 1m80 groot en woog 83 kilo toen hij in coma ging. Ik wil die herinnering aan hem bewaren. Hij was mijn beste vriend in het voetbal.”

Ceulemans en Van Himst

Marius Trésor pauzeert. Vandaag zijn Jean-Pierre Adams en hij lang vergeten. Wie vandaag over “de zwarte garde” van de Fransen spreekt, heeft het over Thuram-Desailly of Varane-Umtiti. Ook Trésors rol, die van libero, is verdwenen.

“Ik begrijp dat het voetbal evolueert en blijkbaar willen trainers nu dat de verdedigers op één lijn staan. Maar wat ik niet begrijp, is dat sommige verdedigers altijd op die lijn blijven. Ik herinner me een match tussen Bordeaux en PSG waarbij een aanvaller van Bordeaux rood kreeg. Maar Thiago Silva is van de hele wedstrijd niet over de middellijn geweest. Blijkbaar hebben verdedigers het instinct verloren om met de bal aan de voet op te rukken en een man-meersituatie te creëren op het middenveld. Dat vind ik wel jammer, want Thiago Silva heeft alle kwaliteiten om mee naar voren te trekken.”

“Weet je wie ik bij België vroeger een geweldige speler vond? Jan Ceulemans. Die kon ook onweerstaanbaar naar voren gaan. In 1974 stond ik tegenover Paul Van Himst. België had toen een fantastische aanval (Raoul Lambert, Jacques Teugels, François Van der Elst en Van Himst, nvdr.). We verloren met 2-1.”

“Maar mijn grootste Belgische held aller tijden is Rik Van Looy. Ik was acht jaar toen hij in 1958 zijn eerste klassieker won (Milaan-Sanremo, nvdr.). In die tijd had Frankrijk Louison Bobet en Jacques Anquetil. Later kwam Eddy Merckx. Maar mijn held bleef Rik Van Looy.”

“In mijn familie waren twee ooms en mijn grote broer wielrenner. Ik wilde hen achterna, maar toen ik zag in welke staat ze waren na een val, dacht ik: ik kan maar beter voetballer worden. We woonden in Sainte-Anne aan een immens strand. Onze voetbalclub, Juventus de Sainte-Anne, was de beste van Guadeloupe. Omdat we elf tegen elf konden trainen op het strand zonder de toeristen te storen. Als je technisch goed bent op het zand, is het veel gemakkelijker op het veld. En als we de training beu waren, sprongen we in zee.”

“Ik had geen voet in Europa gezet toen ik in september 1969 toekwam bij Ajaccio. In die tijd was er een man uit Guyana die bij de Liga van Profclubs in Parijs werkte. Hij was geabonneerd op de krant France Antilles en als hij een naam van een voetballer regelmatig zag opduiken op de sportpagina’s, maakte hij een fotokopie en zond hij de artikels naar de clubs. Scouting gebeurde niet. Ajaccio nodigde me uit op basis van krantenknipsels.”

We laten hem enkele krantenknipsels zien die we hebben meegenomen uit België. Veel aandacht is er voor het moment dat Trésor het interlandrecord van Roger Marche brak. De Ardenner speelde in 1959 zijn 63ste interland. Het zou 22 jaar duren voor Ma­rius Trésor scherper stelde tot 65.

“Dat was toen een enorme belevenis. Maar ondertussen is het al ontelbare keren scherper gesteld. Door Bossis, Amoros, Deschamps, Desailly en uiteindelijk Lilian Thuram.”

142 caps heeft Thuram – net als Trésor geboren op Guadeloupe en net als Trésor een doelpunten­maker in de halve finale van het WK. Thuram scoorde in de halve finale tegen Kroatië in 1998 zijn twee enige interlandgoals. Of hoe zestien jaar later de treurnis van 1982 toch nog een beetje werd goedgemaakt.