Fanvluchten voor Rode Duivels tegen Brazilië zitten vol, dus besloot Jeff zelf een vliegtuig te regelen… maar dat mag niet landen in Kazan

Alle plaatsen op de vluchten van Brussels Airlines naar Kazan, waar de Rode Duivels het vrijdag opnemen tegen Brazilië, waren in sneltreinvaart uitverkocht. Tientallen fans die een kaartje konden bemachtigen, moesten daardoor op zoek naar vervangend vervoer. De Antwerpse arts Jeff Suykerbuyk besloot dan maar zelf een vliegtuig voor bijna 200 man te charteren. Alles was geregeld, totdat het telefoontje kwam dat het toestel niet mocht landen.

Vrijdagochtend zullen twee fanvluchten van Brussels Airlines, dat een sponsor is van de Rode Duivels, naar Kazan vliegen. In totaal kunnen er 405 Belgische supporters mee. Binnen amper een uur waren alle stoelen uitverkocht, zegt woordvoerster Kim Daenen. Er zijn echter zeker vijftig fans die een kaartje voor de kwartfinale tegen Brazilië hebben, maar geen plaats aan boord van beide vluchten konden bemachtigen en dus op zoek moesten naar een andere oplossing.

De teleurstelling en boosheid bij die personen is begrijpelijk en betreurenswaardig, maar Brussels Airlines heeft er alles aan gedaan om zoveel mogelijk Belgen naar Kazan te krijgen, legt Daenen uit. “Na de groepsfase hadden we aanvankelijk maar één vlucht per wedstrijd klaarstaan. Voor deze match, wat toch een historisch affiche is, konden we er gelukkig nog één extra inschakelen.”

Meer toestellen reserveren voor een vlucht naar de Russische plaats was simpelweg niet mogelijk, aldus de woordvoerster nog. “We kunnen niet vijf vliegtuigen aan de grond houden voor het WK. Het is hoogseizoen, onze andere passagiers rekenen ook op ons. Bovendien moeten we ver vooruit denken en wisten we maanden geleden niet dat we een kwartfinale zouden spelen, en waar en wanneer dat zou zijn.”

Foto: BELGA

Zelf vliegtuig geregeld

De Antwerpse arts en Rode Duivels-fanaat Jeff Suykerbuyk is een van de supporters met een kaartje voor de match tegen Brazilië, maar zonder vliegticket voor de fanvlucht. “Voor de achtste finales had Brussels Airlines via de mail fanflights aangekondigd, maar voor de kwartfinale gebeurde dat niet. We moesten in de media lezen dat de vluchten waren uitverkocht.”

Suykerbuyk, die zelf een vliegbrevet heeft en vroeger repatriëringen deed voor zijn werk, besloot daarop het heft in eigen hand te nemen en zijn connecties in de luchtvaartwereld aan te boren. “Ik belde rond om te vragen of mensen mij konden helpen. Zo ging de bal aan het rollen.” Uiteindelijk lukte het via het Antwerpse luchtvaartbedrijf The Aviation Factory en Betfirst: “The Aviation Factory had een vliegtuig klaarstaan voor 189 personen, maar natuurlijk kan ik dat als particulier niet zomaar betalen”, legt Suykerbuyk uit. “Betfirst wilde zich garant stellen voor de vlucht die 145.000 euro zou kosten, mochten we het toestel niet vol krijgen.”

Foto: REUTERS

Domper

Supporters die mee wilden, zouden dus ongeveer 770 euro per persoon moeten betalen. Suykerbuyk kreeg heel veel aanmeldingen. Het leek er dus op dat de fans zich klaar konden maken voor de wedstrijd vrijdag. “Totdat we bericht kregen: het gaat niet door. Het vliegveld in Kazan is zo klein dat we niet mochten landen. Het is er ook al druk met de vakantieperiode.”

Een zware tegenvaller. En dus was het zoeken geblazen naar andere vluchten. De Antwerpse arts heeft er inmiddels een gevonden. “Ik ben onderweg naar Schiphol. Ik kan met Turkish Airlines via Istanboel naar Kazan vliegen”, laat hij weten.

Foto: Photo News

Vluchten voor (halve) finale geregeld

Suykerbuyk, die in september 2016 tegen Cyprus voor het laatst niet bij een wedstrijd van de Rode Duivels was, vloog de afgelopen matchen op het WK in Rusland op en neer tussen het werken door. Hij zal er ook bij zijn bij een eventuele halve finale en finale. “Die geruststelling heb ik gelukkig. Ik heb nu de directe connecties. Aviation Factory en Betfirst staan in voor die vluchten. En aangezien die wedstrijden in Sint-Petersburg en Moskou gespeeld worden, is landen geen probleem omdat die vliegvelden veel groter zijn dan in Kazan.”

Brussels Airlines kan nu nog niet zeggen hoeveel fanvluchten er worden aangeboden voor de eventuele volgende wedstrijden. “Dat hangt af van verschillende operationele factoren. Maar het zullen er sowieso meer dan één zijn”, zegt Daenen.