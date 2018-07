Zij raakte in een coma, hij gedroeg zich plots als een zombie: hoe een onschuldig koppel per ongeluk vergiftigd raakte

Het leek op een overdosis drugs, toen Dawn Sturgess het ziekenhuis werd binnengebracht. De 44-jarige vrouw was zaterdag in een coma geraakt. Wat later op de dag werd ook Charlie Rowley (45) naar het hospitaal gebracht. Hij begon zich te gedragen ‘als een hallucinerende zombie’, zeggen getuigen.

Eind juni werden de twee nog bewusteloos aangetroffen na een overdosis drugs. Dat was dan ook het eerste waar de dokters aan dachten toen ze het koppel behandelden in het ziekenhuis van het Britse Salisbury. Tot de artsen merkten dat de symptomen die Dawn en Charlie vertoonden dezelfde waren als de symptomen die ze een paar maanden eerder ook al bij Sergei en Joelia Skripal hadden vastgesteld. Die twee werden vergiftigd door een zwaar en zeer gevaarlijk zenuwgas. Het bleek om een moordpoging te gaan op de Russische ex-spion en zijn dochter.

De woning waar Charlie en Dawn werden gevonden. Foto: AFP

Het ziekenhuis verwittigde de politie en intussen is het zeker: Charlie en Dawn kwamen in contact met het uiterst giftige novichok. De twee wonen in het Zuid-Engelse Amesbury, een plaatsje op zo’n 15 kilometer van de stad Salisbury waar de Skripals dus eerder werden vergiftigd. Bovendien waren Charlie en Dawn de avond ervoor in Salisbury zelf geweest. Zo zouden ze in Salisbury de Queen Elizabeth Gardens bezocht hebben. Die tuinen zijn een steenworp verwijderd van de plek waar Sergei en Joelia in maart bewusteloos werden gevonden op een bank. Dawn en Charlie gingen ook naar het John Baker-tehuis. Dat bevindt zich in de buurt van het restaurant Zizzi’s waar de Skripals op die bewuste dag in maart.

LEES OOK (+). Alles wees op een overdosis, tot bleek dat Skripal een dubbelspion was. Een verhaal van verraad en wraak

Maar hoe werden ze dan vergiftigd? De politie vermoedt dat het niét om een aanslag gaat, dat de twee dus niet bewust vergiftigd werden met novichok. Ook de Britse staatssecretaris voor Veiligheid Ben Wallace communiceerde dat donderdagochtend. “Het huidige vermoeden is dat ze het slachtoffer werden van of de gevolgen van de eerste aanval, of iets anders, maar dat ze niet rechtstreeks geviseerd werden”, aldus Wallace, die ook herhaalde dat Londen meent dat Rusland achter de aanval op de Skripals zat. Hij riep de Russen op informatie over de vergiftiging te geven.

“De Russische staat zou dit kwaad kunnen corrigeren”, zei Wallace nog aan BBC Radio 4. “Ze zouden ons kunnen zeggen wat er gebeurd is... Zij zijn het die alles kunnen ophelderen om mensen veilig te houden.”

De Britse Volksgezondheidsdienst waarschuwt intussen dat iedereen die een van de vijf sites in Salisbury of Amesbury bezocht heeft voorzorgen moet nemen, zoals kleren wassen en andere voorwerpen die besmet kunnen zijn, schoonmaken.

Zowel Charlie als Dawn verkeren nog steeds in levensgevaar.

“Geen objecten oprapen”

Intussen wordt het publiek gewaarschuwd om niet zomaar objecten van op de grond op te rapen. Het is wellicht zo dat Charlie en Dawn in contact zijn gekomen met het gif of restjes van het gif. Nochtans zijn na de aanslag op de Skripals de autoriteiten maanden bezig geweest met een schoonmaak om sporen van de stof te verwijderen, een schoonmaakoperatie die miljoenen heeft gekost. “Misschien gaat het om een restje novichok dat werd klaargemaakt voor de aanslag op de Skripals maar daarna werd weggegooid, in een park of een huis, waarna dit koppel erop botste”, zegt Gordon Corera, de veiligheidsspecialist van de BBC. Of misschien dacht het koppel dat het drugs waren, klinkt het ook bij meerdere bronnen. De Britste krant Daily Mail oppert dat het paar mogelijk een injectiespuit gevonden had. De krant Financial Times zegt op basis van twee regeringsbronnen dat Charlie en Dawn besmet zijn door een weggegooid flesje, waarin het gas zat waarmee Skripal en zijn dochter werden vergiftigd.

Verschillende locaties in Amesbury en Salisbury zijn uit voorzorg intussen afgezet, al is er volgens Wallace “geen gevaar voor de volksgezondheid”.

Begin maart

De aanslag met zenuwgas op Sergej Skripal (66) op zondag 4 maart vond plaats in Salisbury. Skripal en zijn dochter Joelia (33) werden daar toen bewusteloos op een bank aangetroffen. Ze werden opgenomen in het ziekenhuis met vergiftigingsverschijnselen. De overlevingskansen voor de twee waren klein, maar uiteindelijk konden zowel Sergej als Joelia het ziekenhuis na weken verlaten.