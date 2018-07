Opgelet: gevaarlijke Aziatische hoornaar rukt nu echt op in Vlaanderen

In Rollegem, bij Kortrijk, heeft de brandweer woensdagavond een nest Aziatische hoornaars verwijderd. Afgelopen weekend werd al een nest gevonden in Ieper. Wat al langer wordt gevreesd, wordt dus bevestigd: deze veelvraat, die een bedreiging vormt voor de bijenpopulatie en pijnlijke steken kan uitdelen, rukt verder op in Vlaanderen.

Ze zijn in het verleden ook al een paar keer gesignaleerd in Vlaanderen. Vaak bleek het achteraf echter niet om de gevreesde Aziatische maar om Europese hoornaars te gaan. Die zijn nog groter, maar veel minder gevaarlijk. Zo werd heel vorig jaar maar één nest Aziatische hoornaars aangetroffen.

Met de vondst van twee nesten deze week in West-Vlaanderen is nu echter bewezen wat al langer werd gevreesd, met name dat de Aziatische ‘inwijkelingen’ nu ook echt in onze streken hun intrede hebben gedaan. Dat was te verwachten: in Noord-Frankrijk bedreigen ze al langer de bijenpopulatie en worden zelfs speciale netten gebruikt om ze uit de bijenkasten te houden.

“Afgelopen weekend werd een nest gevonden in een houten kunstwerk in Ieper, woensdagavond werd een nest verwijderd uit het dak van een woning in Rollegem, bij Kortrijk”, zegt Kaat Nuyttens van de brandweerzone Fluvia. “Het is opgehaald door onderzoekers van de UGent die intussen bevestigd hebben dat het wel degelijk om Aziatische hoornaars gaat.”

Onderzoeker Karel Schoonvaere van de UGent is gespecialiseerd in het onderzoek naar de Aziatsiche hoornaar en zegt dat het nest dat woensdagavond door de brandweer werd verwijderd, in de diepvriezer is gestopt om de diertjes te euthanaseren en er nadien onderzoek op te doen.

De Aziatische hoornaar is een wespachtige van zo’n 3 centimeter lang. Hij is te onderscheiden van de Europese hoornaar door zijn volledig zwarte bovenlichaam en gele poten, waar je hem het best kan aan herkennen. Hij is groter dan de wespen die wij kennen en iets kleiner dan de Europese hoornaar die de jongste jaren ook veel meer te zien is.

Foto: rr

“Deze Aziatische inwijkelingen zijn in de regel niet agressiever dan de inheemse wespen. Maar als je te dicht bij een nest komt of ernaar begint te slaan, kunnen ze wel aanvallen en steken. En aangezien ze groter zijn dan onze eigen wespen is de angel ook dikker en wordt een groter volume aan gif afgescheiden. Bijgevolg doet een steek ook meer pijn”, zegt Karel Schoonvaere van UGent.

“De Aziatische hoornaar vormt vooral een probleem voor de bijenpopulatie. Omdat hij een echte veelvraat is, vangt hij insecten en bijen en dringt vaak binnen in bijenkasten om dieren te doden. Op die manier vormt hij een echte bedreiging voor de imkerij in Vlaanderen. Het is afwachten hoe het verder zal evolueren, maar de kans is groot dat de diertjes ook hier meer en meer zullen opduiken”, klinkt het.

De Aziatische hoornaars bouwen meestal kleine nesten, ongeveer zo groot als een meloen, op relatief lage hoogte. Nadien verhuizen ze dan naar grotere nesten die tot liefst anderhalve meter groot kunnen zijn, en die ze in hoge bomen of in de nok van schuren maken. De brandweer raadt iedereen aan om ze zeker niet zelf te lijf te gaan maar de brandweer te verwittigen. Dat geldt trouwens voor alle wespennesten.