Geparkeerde wagens branden uit aan woning, kwaad opzet niet uitgesloten

Roosdaal - In de nacht van woensdag op donderdag zijn twee geparkeerde Volkswagens uitgebrand in het Vlaams-Brabantse Roosdaal. Ze stonden geparkeerd achter een woning aan de Ninoofsesteenweg in Roosdaal.

De wagens stonden in een achtertuintje dat uitgeeft op de doodlopende Hofmeersstraat. De brand is ontstaan in een wagen die al een tijd niet meer rijvaardig is en sloeg nadien over naar een Volkswagen die wel nog gebruikt wordt. Buren merkten het vuur op en verwittigden de eigenaars van de wagen. Zij konden met de hulp van de brandweer voorkomen dat de brand oversloeg naar de vlakbij gelegen woning. Maar beide wagens zijn wel goed voor de schroothoop. De oorzaak van de brand wordt nog volop onderzocht. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten.