Twee tieners sluiten jongen op in vuilnisbak en steken die in brand: “Dit is moorddadig”

Twee tieners hebben een jongen opgesloten in een papiercontainer om die vervolgens in brand te steken. De feiten deden zich voor op een lagere school in het Waalse Montignies-sur-Sambre. Dat bevestigen politie en parket. De feiten speelden zich afgelopen dinsdag af, maar vandaag getuigt de moeder van het slachtoffer bij de kranten van Sudpresse.

“Die nachtmerrie heeft een halfuur geduurd”, getuigt de moeder van het slachtoffer. De nachtmerrie in kwestie dateert al van afgelopen dinsdag, maar nu getuigde de moeder van het slachtoffer over wat haar zoon heeft moeten doormaken.

Omstreeks 19 uur, op de terreinen van een lokale lager school, vielen de twee tieners het slachtoffer aan. “Ze hebben gestampt, op hem gespuwd en hem de huid vol gescholden.” Vervolgens hebben de twee hem in een papiercontainer opgesloten. “Daarna hebben ze die container in brand gestoken.”

“Dit is ronduit moorddadig, mijn zoon had kunnen sterven”, vertelt de moeder nog aan Sudpresse. “Gelukkig zijn twee vrienden van mijn zoon kunnen tussenkomen en hebben ze hem op tijd uit die container kunnen halen.” De twee jonge pyromanen konden ontkomen, maar zijn intussen opgepakt en voorgeleid bij het parket.

In de container heeft het slachtoffer doodsangsten doorstaan. Hij kon moeilijk ademen en voelde de container branden, maar als bij wonder raakte hij niet gewond. De jongen is volgens zijn moeder nog steeds in shock.