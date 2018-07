Nederlanders pikken hun graantje mee van succes Rode Duivels: “Hun opleiding genoten ze hier”

Nederland niet op het WK, en toch is dat WK een stuk Nederland. Dankzij de Belgen Mertens, Chadli, Dembélé, Vertonghen, Vermaelen en Alderweireld. “Hun jeugdopleiding genoten ze in Nederland, en nu spelen die Belgen met bravoure op het WK’’, stelt de Nederlandse Volkskrant.

De krant haalt haar verhaal over Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld bij Stanley Aborah, Belg met Ghanese roots en jeugdspeler bij Ajax. Daar leerde hij de drie huidige Rode Duivels kennen, die van de jeugdopleiding van Germinal Beerschot verkasten naar Amsterdam. ‘’Van bedeesde Vlamingen gingen ze wat meer op Bijlmer-boys lijken. Ook op het veld eisten ze meer op, werd het meer van ‘kijk naar mij’. Die periode heeft ze gevormd als mens.’’ De Bijlmer verwijst naar de Amsterdamse wijk, gekenmerkt door veel hoogbouw en meer dan 130 nationaliteiten. In België staat ze vooral bekend als de wijk waar in oktober ’92 een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al zich in de woonblokken boorde. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven.

Thomas Vermaelen bij Ajax Foto: Photo News

Stevige schil

De drie zachtaardige Belgen kregen volgens Aborah in Amsterdam een stevige schil. ‘’Bij Ajax en in de Bijlmer, waar we naar school gingen, zijn ze, nu ja, niet op hun mondje gevallen. In België is alles gemoedelijker en beleefder. Die brutaliteit zit er niet van nature in, maar kun je goed gebruiken als voetballer. Naast dat de opleiding van Ajax natuurlijk geweldig is voor je technische en voetballende vermogens.”

Volgens Aborah vonden de drie toch hun draai. Allen op hun eigen wijze laat hij optekenen in de Volkskrant. ‘’Alderweireld zette tatoeages op zijn armen, droeg een diamantje in zijn oor en las thuis de Bijbel. Vertonghen gebruikte zijn intelligentie en gevoel voor humor als wapen en legde het bovendien aan met het populairste meisje van de klas, Sophie, nog steeds zijn partner. Vermaelen focuste zich vooral op het perfectioneren van zijn spel en putte vertrouwen uit zijn toegenomen borstomvang.’’

Ook Dembélé, Chadli en Mertens

In het ‘Nederlandse’ succesverhaal passeren ook Mousa Dembélé, bij Willem II en AZ met Louis Van Gaal als één van de architecten, en worden ook Nacer Chadli en Dries Mertens opgevoerd. Hun talent groeide in Apeldoorn, nadat ze in de Belgische topclubs geen vertrouwen hadden gekregen vanwege twijfels over hun fysieke vermogens. Hun talent begon volgens de Volkskrant te schitteren dankzij de amicale en ambitieuze John Van den Brom.

“Zo ambitieus die twee. Bescheiden en lief, maar op het veld hadden ze best bravoure. Dries was de kleinste, maar had de aanvoerdersband gekregen en droeg die rol met verve. Ook Nacer werd steeds beter. Ze pasten met hun technische avontuurlijke spel uitstekend in Nederland’’, aldus oud-ploegmaat Ramon Leeuwin. Chadli en Mertens werden elkaars concurrenten, maar toch hielpen ze mekaar. Chadli trok zelfs bij Mertens in. ‘’Ze speelden ’s avonds in diens flatje Mens-Erger-je-niet’ of keken voor de twintigste keer het Schnitzelparadijs om het Nederlands van Chadli te verbeteren.’’

Een terugkeer naar België zater nooit in: kwam volgens de krant omwille van de Hollandse jaren steeds meer interesse voor Mertens-Chadli, maar dat beschouwden ze hardop als een stap terug.