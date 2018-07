Brits vrouwenfestival ligt onder vuur: “Niet alle vrouwen hebben vagina’s”

Woman Fest, het vierdaagse festival dat volgende maand plaatsvindt in het Britse Somerset, staat open voor ‘iedereen die zich als vrouw identificeert’, maar wie een penis heeft, komt er niet zo gemakkelijk in, aldus de organisatoren. ‘We moeten ergens de lijn trekken.’

In de nasleep van #MeToo, de vrouwenmarsen en Time’s Up duiken her en der vrouwvriendelijke evenementen op, waar vrouwen zich ‘helemaal veilig’ kunnen voelen. Zo wordt op een boerderij nabij het Britse Somerset tussen 16 en 19 augustus voor het eerst Woman Fest georganiseerd, een vierdaags vrouwenfestival.

‘Woman Fest is een schaamteloze viering van alles wat ons tot vrouw maakt. We willen vrouwen met verschillende vormen, kleuren en achtergronden verzamelen op één locatie, zodat ze elkaar opnieuw vinden en het netwerk van sterke, echte vrouwen opnieuw groeit’, aldus Tiana Jacout, een van de organisatoren aan The Times. ‘We zullen het potentieel en de creativiteit van de vrouw vieren. Het draait volledig om wat we kunnen en wie we kunnen zijn.’

Het festival draait vooral rond workshops, debatten, lezingen, en cursussen rond meditatie en vaginale stoombaden, die ook Gwyneth Paltrow graag aanprijst. Maar er staan ook optredens gepland, onder meer van muziekgroep The Nyx en van de Londense dansgroep Hawiyya, opgebouwd rond vluchtelingenvrouwen. Gasten worden ook aangemoedigd om zelf een workshop op te zetten en hun vaardigheden te delen met anderen.

Ergens de lijn trekken

De organisatoren hopen op een opkomst van 400 man, excuseer vrouwen. ‘Iedereen die zich als vrouw identificeert is welkom’, ook transgenders die nog niet geopereerd zijn. ‘Ook mensen die zich man noch vrouw voelen zijn welkom, zolang ze een vagina hebben. Niet-binaire mensen met een penis moeten thuisblijven, omdat we toch ergens de lijn moeten trekken.’

Daar komt nu kritiek op. Een festival dat de nadruk legt op samenhorigheid, hoort geen mensen uit te sluiten, klinkt het op sociale media, waar ze zich ook afvragen hoe of de organisatie in het ondergoed van de bezoekers zal kijken om te controleren wie binnenmag.

Dat vindt ook journaliste en columniste Charlie Brinkhurst-Cuff. ‘Dat onderscheid houdt geen steek - niet alle vrouwen hebben vagina’s. Deze uitspraak toont een compleet gebrek aan begrip voor de moed van non-binaire mensen die daarvoor uitkomen in een maatschappij waar gender nog steeds zo’n geladen onderwerp is.’

Ook het programma zelf krijgt kritiek omdat het te stereotiep zou zijn.

De criticasters wijzen onder meer naar het Zweedse muziekfestival Statement dat eind deze zomer voor het eerst plaatsvindt in Göteborg. Hoewel het festival wel uitsluitend vrouwen op de affiche heeft staan en er verschillende zones worden ingericht waar vrouwen zich kunnen afzonderen, is iedereen welkom. Penis of niet.

Het idee voor een vrouwenfestival werd voor het eerst geopperd door comédienne Emma Knyckare na de stroom berichten over aanrandingen op festivals. Via crowdfunding werd een budget van 500.000 Zweedse kronen ingezameld, bijna 50.000 euro.

Mannenfestival

In september vindt in ons land ook voor het eerst een mannenfestival plaats. ‘Met mannen. Voor mannen. Door mannen’, staat op de website. Maar waar trekt deze organisatie de lijn? ‘We krijgen vragen van vrouwen die interesse tonen, ook om deel te nemen als vrijwilliger, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling’, benadrukt medeorganisator Tim Vrancken. Voor transgenders ligt het iets moeilijker. ‘Het is een complexe vraag, waar intern al heel wat over gediscussieerd is. Als je het eenvoudig bekijkt, gaat het om een man in een vrouwenlichaam, en iedere man is welkom.’

Voor deze eerste editie vindt Vrancken het belangrijk dat mannen de nodige ruimte krijgen om hun mannelijkheid te uiten, zonder vrouwen dus, maar hij sluiten niet uit dat het festival in de toekomst kan evolueren. ‘Het Hieros Gamosfestival in Nederland bijvoorbeeld heeft ook een vrouwenluik, en daar geldt voor het driedaags festival dat de eerste twee dagen de seksen gescheiden worden, maar de derde dag iedereen samenkomt.’