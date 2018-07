Wie met e-bike gaat werken heeft hoger BMI dan wie openbaar vervoer neemt

Met de trein, bus of tram naar het werk gaan, is beter voor je gewicht dan met e-bike te gaan werken. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek.

Wat is de impact van de manier waarop we gaan werken, op ons lichaamsgewicht? Die vraag wilde een grootscheepse Europese studie beantwoorden. Ook Antwerpen deed mee. Onderzoekster Evi Dons (UHasselt – VITO) mailde naar een kleine 2.000 Antwerpenaren een lange vragenlijst over henzelf (lengte, gewicht, leeftijd) en de manier waarop ze naar het werk gaan. Anderhalf jaar later kregen ze de lijst opnieuw voorgelegd. Zo kon de impact van woon-werkverkeer op de BMI (body mass index) gemeten.

Lopen naar de bus

“Opvallend resultaat: gebruikers van de elektrische fiets hebben niet alleen een hoger BMI dan de gewone fietser, maar ook dan gebruikers van het openbaar vervoer” zegt Evi Dons. “Dat gewone fietsers een lagere BMI hebben, is simpel uitgelegd: fietsen met een hulpmotor is minder lastig dan zonder.”

“Dat e-bikers ook nog eens een hogere BMI hebben dan gebruikers van het openbaar vervoer is minder simpel uitgelegd. Allicht komt het doordat wie het openbaar vervoer neemt eerst naar de bus of trein stapt of loopt. Dat verbrandt meer calorieën dan meteen op een fiets met hulpmotor stappen”, zegt Evi Dons.

Gewichtsverlies

In volgorde hebben fietsers de laagste body mass index, gevolgd door wandelaars, personen die het openbaar vervoer nemen en motorrijders. Pas daarna komen de gebruikers van de elektrische fiets. Automobilisten hebben het hoogste BMI. “Dat wandelaars naar het werk een hoge BMI hebben dan fietsers, komt allicht doordat die wandelaars dicht bij hun werk wonen en niet ver moeten wandelen”, zegt Evi Dons.

Er waren ook Antwerpenaren, die tijdens het anderhalf jaar dat het onderzoek liep van de auto naar de fiets overstapten. Mannen die dat deden verloren gemiddeld 0,75 kilo. Bij vrouwen was het gewichtsverlies minder.