Zo maakt Thibaut Courtois zijn handschoenen klaar voor de match tegen Brazilië

Thibaut Courtois zal morgen de wedstrijd tegen Brazilië aanvatten met handschoenen die nog een beetje vochtig zijn. Onze nationale doelman volgt daarmee zijn ritueel waarbij hij zijn keepershandschoenen voor elke wedstrijd goed nat maakt. Courtois stelt dat hij met natte of minstens vochtige handschoenen een veel betere grip heeft op de bal. ‘’Normaal gezien steek ik ze thuis daags voor een match in de wasmachine en laat ik ze twintig minuten zwieren, zodat ze goed doorweekt zijn en nog beetje vochtig blijven op de dag van de wedstrijd. Maar hier op hotel in Rusland gooi ik ze gewoon in de pompbak, dat werkt ook’’. Waarbij Courtois meteen aangeeft dat ze ook in Limburg het Antwerpse ‘pompbak’, lees gootsteen, in de omgangstaal gebruiken.

Courtois is naar het WK in Rusland getrokken met vijftien paar handschoenen. Hij weet niet of dat voldoende zal zijn, want stelt dat hij er toch al enkele kapot heeft gespeeld. In een gesprek met onze zusterkant Het Belang van Limburg stelt hij dat hij desnoods nog enkele extra exemplaren zal laten overvliegen. Courtois speelt met handschoenen die hijzelf als ‘hightech’ omschrijft. Ze hebben een schuimlaag van 4mm, speciale groeven om bij regen water te laten weglopen en ventilatiegaatjes om opdat de handen niet zouden gaan zweten. In de Britse Premier League keept hij normaal zo’n twee tot drie matchen met hetzelfde paar handschoenen.