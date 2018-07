Spelen de Rode Duivels nu met drie of vier achterin? Zo flexibel zijn onze Rode Duivels echt

De Rode Duivels, die spelen toch in een 3-4-2-1? Nou, lang niet altijd. Terwijl u op de pancarte voor de wedstrijd het Belgisch elftal standaard in deze formatie gegoten ziet worden, is de realiteit tijdens een match eigenlijk helemaal anders. “Een ploeg is altijd in beweging en het systeem is heel flexibel”, oordeelde KVO-trainer Gert Verheyen gisteren nog op deze site. En gelijk heeft hij. Wij herbekeken de eerste helft van België – Japan en vonden alleen daar al acht alternatieve opstellingen.