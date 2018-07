Valschermspringers zorgen voor de mafste Belgische supportersactie van het WK

Benoit Syben, Pieter Jacobs en Tim Strauven – drie valschermspringers – hebben in het Nederlandse Texel de Rode Duivels een hart onder de riem gestoken vanop grote hoogte. De drie vrienden sprongen vanop 4.000 meter uit een vliegtuig en lieten zich vervolgens door de lucht glijden in hun wingsuits in de kleuren van de Belgische vlag.

Die suits hebben stof tussen de armen en de benen en zorgen ervoor dat de valschermspringer als een vogel door de lucht kan glijden, in plaats van als een baksteen naar beneden te vallen. Op duizend meter trokken ze hun valscherm open. ‘’We zijn op een internationaal treffen in Texel samen een heleboel andere parachutisten en dachten daarom onze Rode Duivels ook eens een duwtje in de rug te kunnen geven. Vandaar de sprong met de Belgische driekleur’’, aldus Benoit Syben, leerkracht lichamelijke opvoeding uit Hasselt. Pieter, verwarmingstechnieker en designer Tim maakten de Belgische driekleur volledig.