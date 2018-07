Ozondrempel woensdag op zeven plaatsen overschreden

De Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht is woensdag op zeven plaatsen in Vlaanderen overschreden. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) donderdag. Van donderdag tot zondag verbetert de luchtkwaliteit, waardoor er geen overschrijdingen meer worden verwacht.

Woensdagavond werd de drempel overschreden in Dessel, Bree (beide tot 202 microgram per kubieke meter lucht), Aarschot (237 microgram), Gellik (201 microgram), Walshoutem, Schoten en Idegem (allemaal 183 microgram). In Wallonië en Brussel werd de informatiedrempel niet overschreden: in Luik steeg de ozonwaarde tot 175 microgram ozon per kubieke meter lucht, in Neder-Over-Heembeek tot 170 microgram.

Volgens IRCEL werd ongeveer 14 procent van de Belgische bevolking mogelijk blootgesteld aan te hoge ozonwaarden. Dinsdag werd de Europese informatiedrempel ook al in vier meetstations overschreden.

Donderdag is de luchtkwaliteit beter, waardoor ozonwaarden tussen 80 en 140 microgram per kubieke meter lucht worden verwacht. En ook vrijdag en in het weekend worden geen overschrijdingen verwacht. Begin volgende week zouden de ozonwaarden weer moeten dalen tot de normale concentraties voor de tijd van het jaar.

Bij hoge ozonconcentraties worden mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling - zoals kinderen, ouderen of personen met ademhalingsproblemen - aangeraden om tussen 12.00 en 22.00 uur geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen. Iedereen wordt bovendien aangeraden om tijdens die periode langdurige inspanningen zoals joggen zoveel mogelijk te vermijden, zeker wanneer de alarmdrempel wordt overschreden. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.