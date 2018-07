Gesprekken voor exit Ronaldo zijn begonnen, CR7 ontbreekt tussen andere sterspelers op foto Real

Er was een samenkomst tussen Jorge Mendes, de agent van Cristiano Ronaldo, en José Angel Sánchez, de rechterhand van Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez. In het gesprek, dat niet de laatste was, werd de basis gelegd voor het vertrek van de Portugees.

Sánchez, de vertegenwoordiger van de Madrileense club, vroeg Mendes om een aanbod van 100 miljoen euro te aanvaarden als het er komt, en die laatste zei dat hij dat zeker zou doen. Dat aanbod komt naar alle waarschijnlijkheid van de Italiaanse topclub Juventus, waar Ronaldo de komende vier jaar zou spelen.

De sterspeler wou een forse salarisverbetering, maar Real wou daar niet op ingaan. Dan zat er voor Ronaldo niets anders op dan te vertrekken. In het gesprek werd wel gezegd dat zowel club als speler de best mogelijke uitkomst willen voor de topschutter van Los Blancos. CR7 scoorde 451 doelpunten voor Madrid sinds hij in 2009 overkwam van Manchester United.

Op het twitteraccount van De Koninklijke maakte Ronaldo geen deel uit van de reeks foto’s van sterspelers met het nieuwe wedstrijdshirt. Opvallend, want op de foto staan met Marcelo, Sergio Ramos en Toni Kroos enkele uithangborden van de club te pronken in het shirt. Het ontbreken van de Portugese goalgetter kan een indicatie zijn van een vertrek.

