Warm? In Australië smelten de wegen: bestuurders moeten vluchten uit hun wagens

Een opmerkelijk zicht: naast de wegen in Australië staan er vrachtwagens, auto’s en motors stil, omdat hun banden vol zwarte teer zitten. Het wegdek onder hun wielen smolt immers ter plekke door de verzengende hitte van de zon. De chauffeurs moesten hun wagens snel ontvluchten en bleven verbijsterd achter. Dat melden verschillende Australische media.

Ongeveer 50 chauffeurs keken verbaasd toe hoe de teer hun banden een druiperig zwart uitzicht gaven op een pas gerestaureerde weg in het noorden van Queensland. Het asfalt was veranderd in een brei die zich rondom alle wielen wikkelde tijdens het rijden. “Bij mij was de laag wel 7 centimeter dik”, getuigde Bridget Daley aan ABC. Verderrijden was geen optie, omdat het voor de chauffeurs leek alsof ze “in de weg zonken”.

“Ik heb nog nooit zoiets gezien. Toen we de eerste berichten binnenkregen, konden we het amper geloven”, zei de plaatselijke burgemeester Joe Paronella aan ABC. De man bevestigde dat het asfalt heel recent was, en nog maar enkele dagen geleden was aangebracht. Dat in combinatie met het extreme warme weer was wellicht de oorzaak van het smeltende teer.