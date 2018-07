Politie verspreidt opsporingsbericht voor man die al meer dan een jaar vermist is

Belsele / Afsnee / Gent / Sint-Niklaas - Het parket en de politie vragen uit te kijken naar Rony Van De Velde, een 56-jarige man uit Sint-Niklaas, die sinds juni 2017 is vermist. Hij werd voor het laatst opgemerkt in het kwartier ‘Rabot’ en de Wondelgemstraat in Gent. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Rony is zeer slank gebouwd en is ongeveer 1,70 meter groot. Hij heeft zwart haar en is licht kalend. Hij heeft mogelijk een baard en draagt een bril.

Hij heeft geen vaste verblijfplaats meer en houdt zich mogelijk op in het daklozenmilieu.

Op camerabeelden zien we dat Rony vergezeld werd van een koppel met twee hondjes. Deze beelden zijn genomen in het ING kantoor Martelaarslaan in Gent. De speurders hadden graag met deze mensen gesproken. “Herkent u zichzelf of kent u dit koppel, neem dan contact op met de speurders”, luidt het.

Aan Rony Van De Velde wordt gevraagd een teken van leven te geven en de dichtstbijzijnde lokale politie te contacteren. Kent u Rony, hebt u Rony nog gezien of weet u waar de vermiste man verblijft, gelieve dan contact op te nemen met de speurders. Dat kan via het gratis nummer 0800/30.300.