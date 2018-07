De politie van Utrecht (Nederland) heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van een diefstal in een doe-het-zelfzaak in Nieuwegein. Twee dieven zijn er begin maart in geslaagd om op sluwe wijze een fortuin aan gereedschap mee te graaien, zonder dat iemand iets in de gaten had. De politie is nog steeds op zoek naar de twee daders.