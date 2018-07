Mannelijke buschauffeurs halen slag thuis en mogen eindelijk op snikhete dagen in korte broek gaan werken

Na jarenlange discussies zijn de mannelijke buschauffeurs van Parijs aangenaam verrast dat ze binnenkort een uniform met een korte broek krijgen. De mannen waren het beu dat ze steevast in lange broek moesten gaan werken, zelfs als de temperaturen in de Franse hoofdstad tijdens de zomer boven de 28 graden schieten. De vrouwelijke bestuurders worden niet vergeten en kunnen straks fonkelnieuwe rokken dragen.

Tijdens hittegolven in de Frans lichtstad moesten de mannelijke buschauffeurs van de openbare vervoersmaatschappij toch onberispelijk in hun uniform met lange broek gekleed gaan, een voorschrift die al jaren voor onvrede zorgde. Voor de eerste keer in de geschiedenis mogen ze vanaf nu tijdens hittegolven in korte broek op het werk verschijnen als het tussen juni en september meer dan 28 graden Celsius wordt.

“Een aangename verrassing”, klinkt het bij de chauffeur die het frisse kledingstuk - een lange broek met een rits waardoor de pijpen kunnen worden verkort - voor de eerste keer mocht aantrekken om ermee te poseren. “Het is echt een grote opluchting dat we de lange broek in de kast mogen laten hangen.”

De historische beslissing heeft enkel gevolgen voor de mannelijke chauffeurs, vrouwen mochten al langer een rok dragen tijdens hete dagen. Er zullen echter heel wat korte broeken moeten worden besteld: meer dan negentig procent van de Parijse buschauffeurs zijn mannen.