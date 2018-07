Braziliaanse pers stookt vuurtje, kapitein Miranda gaat erin mee: “Denkt Kompany al aan de halve finale? Dat is om hun onzekerheid weg te steken”

De psychologische oorlogsvoering voor België-Brazilië is begonnen. Tijdens een druk bijgewoonde persconferentie van de Braziliaanse bondscoach Tite en zijn aanvoerder Miranda in de Kazan Arena probeerde een Braziliaanse journalist een vuurtje te stoken door te zeggen dat Kompany al aan de halve finales denkt. “Dat is om hun eigen angst te verbergen”, reageerde Miranda bits op een uitspraak die nooit is gebeurd.

De perszaal van de Kazan Arena was te klein om alle journalisten een plaats te geven. Deze wedstrijd maakt niet alleen in België veel los, maar heel de wereld kijkt uit naar de clash tussen de Goddelijke Kanaries en de Gouden Generatie van België. En op grote momenten wordt er hoog spel gespeeld. Een Braziliaanse journalist vertaalde - bewust of onbewust - een antwoord van Vincent Kompany verkeerd naar het Portugees en legde die dan voor aan Miranda.

“Vincent Kompany zegt dat hij al aan de halve finale denkt. Is dat niet wat arrogant”, vroeg de journalist. Bondscoach Tite probeerde nog: “Heeft die dat echt gezegd?” Maar Miranda was al aan zijn antwoord begonnen. “We zijn het gewoon om met zulke provocaties om te gaan”, zegt Miranda. “Volgens mij is het gewoon een manier om hun angst te verbergen. Ze willen tonen dat ze vertrouwen hebben.”

De Braziliaanse journalist had wat hij wilde, een goede quote. Oorlogstaal. Maar die kwam er dus na een foute interpretatie van een antwoord van Kompany. Dat klonk donderdag zo: “Of ik stop na het WK? Ik heb er nog niet bij stil gestaan wat er na vrijdag gebeurt. Op dit moment denk ik dat ik me dan voorbereid op een wedstrijd in Sint-Petersburg (waar de halve finale wordt gespeeld, red.).” Daarmee wilde Kompany alleen maar zeggen dat hij niet aan een afscheid denkt, niet dat hij er al vanuit gaat dat Brazilië sowieso geklopt wordt.

Marcelo in de basis

“Marcelo is klaar om terug te keren in de basis. En Fernandinho zal de plaats van de geschorste Casemiro innemen.” Dat zijn de enige twee wijzigingen die de Braziliaanse bondscoach zal doorvoeren. Nochtans gaan er in het land stemmen op om Gabriel Jesus - die volgens sommige waarnemers niet hard genoeg werkt - te vervangen door Firmino. “Kijk, Firmino is een ander type. Hij zal ook zijn aandeel hebben. Maar ik denk dat voor het spel dat wij willen spelen van bij het begin, Jesus meer geschikt is. Als we op een bepaald moment anders willen spelen, is Firmino wel van nut. Hij verdient het om te spelen.”