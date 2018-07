Opnieuw hondje uit snikhete wagen bevrijd

De Haan - Opnieuw is een hondje uit een snikhete auto bevrijd. De klanten van een horecazaak in De Haan merkten het dier dinsdagmiddag op in een wagen vlakbij het terras. Meer dan een uur later kwam de bazin van het beestje toe.

Dat honden lang in de wagen laten zitten bij deze temperaturen geen goed idee is, werd vorige week in Brugge al heel pijnlijk duidelijk. Twee honden stierven toen nadat ze in een snikhete wagen achtergelaten werden. Een derde overleefde het maar net.

De politie riep toen nogmaals op om geen honden in de auto te laten zitten bij zo’n warmte. Maar die boodschap is duidelijk niet bij iedereen aangekomen. Want in De Haan moest dinsdagmiddag opnieuw een hondje uit een wagen bevrijd worden. Die stond in de zon geparkeerd in de Montaignelaan, vlak naast het terras van bistro B.A.Z. Het waren dan ook klanten die het hondje zagen zitten. Zij wilden het aanvankelijk wat water geven. De zaakvoerster is de hond eigenhandig gaan bevrijden uit de wagen. Ondertussen werd ook de politie verwittigd. Zij arriveerden even later en namen het dier mee naar het politiekantoor. Daar kreeg het dier een frisse kooi en water om te verkoelen.

Meer dan een uur later arriveerde de bazin van het hondje aan de auto. Zij merkte dat haar hondje er niet meer in zat en ging aan het zoeken. De vrouw ging haar huisdier uiteindelijk bij de politie ophalen. Daar vertelde men dat het hondje maximum drie kwartier in de wagen had gezeten. Al heeft ze uiteindelijk geen proces-verbaal gekregen. “In dit geval beslisten we om het niet te doen. Maar we hebben die vrouw wel nog maar eens gewezen op het gevaar. Ze was naar eigen zeggen even kort een boodschap gaan doen.”