Leeuwen eten minstens drie stropers op in Zuid-Afrika

Minstens drie stropers zijn in een privaat reservaat in Zuid-Afrika door leeuwen opgegeten terwijl ze op jacht waren naar neushoorns. Dat heeft Nick Fox, eigenaar van het reservaat Sibuya, donderdag gezegd.

De stropers waren, aldus Fox, maandag in de vroege ochtend het reservaat binnengedrongen gewapend met een geweer en een hakbijl. De volgende ochtend werden hun deels opgegeten stoffelijke resten teruggevonden.

“Zij zijn in een - blijkbaar grote - groep leeuwen terechtgekomen, en hadden weinig tijd om nog te kunnen reageren”, zei Fox. “Hoeveel stropers er waren, is niet duidelijk”, aldus de eigenaar. “Er is weinig van hen overgebleven”. Het waren er minstens drie, omdat kledij van drie mensen is aangetroffen.